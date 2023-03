La Grande Traversée de la Gaspésie confrontée aux défis du transport aérien régional

Même si la réputation de la célèbre semaine de plein air en raquette ou en ski n’est plus à faire, le casse-tête est pire que jamais pour faire venir les participants, rapporte la présidente et cofondatrice de La Grande Traversée de la Gaspésie ( TDGL ), Claudine Roy, à l'émission Bon pied, bonne heure!.

« On est dans un cul-de-sac que je n’ai jamais connu. » — Une citation de Claudine Roy, présidente et cofondatrice de La Grande Traversée de la Gaspésie

La présidente et cofondatrice de La Grande Traversée de la Gaspésie, Claudine Roy (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Selon elle, les problèmes persistants d’annulation et de report des vols des deux transporteurs régionaux, Pascan Aviation et PAL Airlines, font en sorte que les problèmes sont pires que jamais.

« C’est toujours la même chose. Ils disent qu’il n’y a pas de pilote ou d’avions pour desservir les vols. » — Une citation de Claudine Roy, présidente et cofondatrice de La Grande Traversée de la Gaspésie

Des problèmes de transport compliquent la logistique de la TDLG ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bon pied, bonne heure! Des problèmes de transport compliquent la logistique de la TDLG. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Claudine Roy indique que quelques personnes ont quand même choisi de prendre l’avion.

[…] mais c’est du monde avec des plages de vacances allongées. Au lieu d’arriver le dimanche, il y en a qui sont arrivés hier, d’autres arrivent aujourd’hui avec Pal Airlines, mais ils ne peuvent pas partir après la traversée le samedi. Ils doivent prolonger jusqu’au moment où il y aura peut-être un vol qui va partir de Gaspé vers Montréal, explique l'organisatrice de l'événement.

Elle rappelle également que le service ferroviaire est en arrêt durant la saison hivernale et que la longueur du trajet en autobus est considérable.

J’ai une personne qui est arrivée hier soir avec un bébé. Elle est partie de Saint-Hubert à 8 h hier matin. Elle devait aller à Gaspé, mais elle s’est ramassée à Bonaventure. Il a fallu qu’elle prenne un taxi de Bonaventure à Gaspé et elle est arrivée à 20 h hier soir avec un bébé de deux ou trois mois. Ça n’a pas de sens! , s'indigne Claudine Roy.

Mme Roy est d'avis que la fréquence de service des autobus a même réduit. Avant, on pouvait noliser des bus d’Orléans Express qui partaient de Montréal le matin et qui faisaient vraiment une ligne droite , dit-elle. Les gens n’avaient pas à faire 20 ou 22 heures de bus pour se rendre.

Cette année, les organisateurs ont donc misé sur le covoiturage pour faire venir des visiteurs de Montréal. Cette opération nécessite toutefois un grand effort logistique de la part du comité organisateur.

Nuire à la réputation gaspésienne

Celle qui s’est battue depuis des décennies pour faire connaître la Gaspésie est visiblement frustrée de la tournure qu’a prise la situation du transport régional depuis quelques années, notamment auprès des visiteurs internationaux.

Quand on parle de l’industrie touristique, présentement on n’a pas de train, on a un autobus qui fait la vache à lait, et ça prend une patience infinie pour se rendre, sinon, c’est la voiture, résume l'organisatrice de La Grande Traversée de la Gaspésie. Je me dis, mais ça se peux-tu qu’on soit en train de perdre nos acquis? Pour moi, le constat est là.

Des répercussions sur les activités socioculturelles

Le directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée, Alan Côté, déplore également la situation. Régulièrement, M. Côté est appelé à débourser des billets d'avion dans le cadre de son festival.

Au festival, on a parfois des artistes et des journalistes internationaux. Souvent, ils sont serrés dans le temps, c’est sûr que c’est l’avion qui est la solution, soutient-il.

« C’est vraiment troublant de penser qu’on est isolé de même. » — Une citation de Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée

Le directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée, Alan Côté Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Alan Côté raconte qu'il a récemment dû acheter des billets d'avion pour des artistes autochtones de Sept-Îles en direction de la France, en passant par Montréal.

L’annulation de vols quotidiens par la compagnie aérienne Pascan Aviation l’a forcé à prendre des billets plus chers avec le transporteur aérien Air Canada. Ça m’a coûté mille dollars et c’est avant de partir en Europe! Ça n’a pas d’allure, témoigne-t-il.

« Ça fait mal de penser qu’on est tributaire de ça. Du jour au lendemain, on peut décider qu’il n’y a plus de vols, que votre liaison régulière n’est plus disponible. » — Une citation de Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée

Selon lui, la province doit se doter de services de transport fiables. Je pense qu’il va falloir qu’ils se mettent à y réfléchir à nouveau et à y repenser. Il faut que le Québec se donne les moyens d’amener le monde dans ses régions, ça n'a aucun bon sens , conclut M. Côté.

La Grande Traversée de la Gaspésie débute dimanche jusqu'au 11 mars, après deux ans de pause en raison des restrictions sanitaires.