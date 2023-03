Ingérence étrangère : Mélanie Joly hausse le ton face à Pékin

« Le Canada ne tolérera jamais quelconque forme d’ingérence étrangère. » C’est ce qu’a affirmé la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, lors de sa rencontre avec son homologue chinois Qin Gang, lors de la réunion ministérielle des pays du G20 à New Delhi.

Le gouvernement libéral subit des pressions depuis quelques semaines, depuis la publication d’une série d’articles du réseau Global et du quotidien The Globe and Mail, citant des sources anonymes détaillant des tentatives d'ingérence orchestrées par la Chine au cours des deux dernières campagnes électorales fédérales.

Dans un tweet, la ministre canadienne affirme avoir été directe, ferme et sans équivoque dans ses échanges avec le chef de la diplomatie chinoise qui ont duré une vingtaine de minutes.

Nous n’acceptons jamais quelconque atteinte à notre intégrité territoriale et à notre souveraineté , a-t-elle encore dit à celui qui était ambassadeur de la Chine aux États-Unis avant sa nomination comme ministre en décembre 2022.

Des médias chinois ont rapporté que les allégations d'ingérence au Canada ne sont pas crédibles. Ils ont aussi indiqué que le ministre Qin avait reproché à Mme Joly de ne pas avoir condamné les informations de Global et du Globe and Mail.

Les deux ministres ont toutefois convenu de garder les canaux de communication ouverts , précise Mme Joly dans un tweet.

Mélanie Joly lance une flèche à Moscou

La veille, la ministre canadienne avait confronté son homologue russe Sergueï Lavrov lors d’une réunion à huis clos, toujours dans le cadre de la rencontre ministérielle des pays du G20 en Inde.

Mme Joly a lancé un appel à l'unité face à la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et a souligné les répercussions mondiales de l'invasion illégale de la Russie, notamment la menace qui pèse sur la sécurité alimentaire et énergétique des populations les plus vulnérables du monde , a indiqué son bureau dans un courriel transmis à Radio-Canada.

Elle s’est ensuite adressée directement au chef de la diplomatie russe : Ministre Lavrov, les souffrances de millions de personnes – en Ukraine et dans le monde – reposent sur les épaules de la Russie. Mon message est simple : arrêtez cette invasion illégale. Et arrêtez de tenir en otage les populations les plus vulnérables du monde.

Avec les informations de Louis Blouin et de La Presse canadienne