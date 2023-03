Des centaines d’Estriens réclament une commission d’enquête publique sur le logement

Ça prend des logements sociaux pour se loger comme il faut , ont scandé les quelques dizaines de manifestants présents. L’Association des locataires a profité de l’occasion pour déposer une carte signée par 600 personnes et une pétition signée par 125 autres.

Pourquoi une commission d'enquête québécoise sur la crise du logement ? C'est qu’à l'heure actuelle, on considère que même si les médias font en général un très bon travail, 90 % de la crise est dans l'ombre , soutient le porte-parole de l'Association des locataires de Sherbrooke, Mario Mercier.

« Il y a beaucoup de gens qui se font mettre à la porte de façon illégale et souvent, il n'y a pas de sanctions. » — Une citation de Mario Mercier, Association des locataires de Sherbrooke

Pour Mario Mercier, seule une commission d’enquête pourrait mettre un frein à la crise du logement. [On souhaite] réunir des experts qui auraient pour but de documenter la situation, d'inventorier les besoins et qui seraient à l'écoute des situations de locataires , explique-t-il.

Le porte-parole espère pouvoir bientôt rencontrer la députée solidaire de Sherbrooke Christine Labrie, le porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de logement et d’habitation Andrés Fontecilla, et le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

Pour sa part, Christine Labrie espère que les demandes de l’Association se rendront aux oreilles du gouvernement.