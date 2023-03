Muskrat Falls : la PDG d’Hydro T.-N.-L. se dit optimiste malgré les pannes récurrentes

Malgré la découverte de nouveaux problèmes perturbant les lignes électriques reliant la centrale du Labrador à l’île de Terre-Neuve, Jennifer Williams espère que le projet aura enfin franchi la ligne d’arrivée d’ici la mi-avril.

On est bien au courant des impacts sur les clients. Ce sont des problèmes qui n'inspirent pas confiance , admet-elle, au micro de Radio-Canada.

La centrale de Muskrat Falls fonctionne bien depuis un an, mais pour le moment, ses lignes électriques ne peuvent transporter que 475 mégawatts d’électricité.

Le barrage, dont la construction a commencé il y a une décennie, peut en produire 824 mégawatts.

Le barrage de Muskrat Falls, sur le fleuve Churchill, au Labrador, en janvier. Photo : CBC / Danny Arsenault

Un rapport soumis jeudi à la Régie des services publics de la province indique qu’Hydro a réglé un problème de logiciel ayant plongé 60 000 foyers dans le noir en novembre dernier, lors des derniers essais de haute tension. Cependant, le document détaille aussi de nouvelles difficultés rencontrées dans les dernières semaines.

Hydro a découvert en début février un nouveau problème de logiciel perturbant le Labrador Island Link ou LIL , soit le réseau de 1100 km de lignes électriques menant vers le sud. Le problème semble être lié aux températures très froides enregistrées dans la province dans les dernières semaines.

Pour enquêter sur l’incident, il faut suspendre complètement la transmission. Mais la demande d’électricité pendant la vague de froid a été si élevée qu’Hydro n’avait d’autre choix que de continuer d’envoyer un minimum d’énergie de Muskrat Falls vers l’île. Jennifer Williams affirme qu’Hydro pourra enfin enquêter sur le problème dans les prochains jours.

Selon le rapport, Hydro a récemment découvert un autre nouveau problème de logiciel touche le câble sous-marin dans le détroit de Belle Isle lorsque le LIL transporte plus de 450 mégawatts d’électricité. General Electric, la firme qui a conçu le logiciel, a identifié un bogue technique et une nouvelle version du programme sera testée dans les prochaines semaines .

Le rapport ajoute qu'un problème de longue date lié aux compensateurs synchrones, des machines qui régulent la tension électrique au poste de transmission de Soldier's Pond, près de Saint-Jean, n'a toujours pas été réparé.

Chaque mois de retard compte

Après l'échec survenu en novembre, Hydro avait prévu recommencer les essais finaux du système de transmission vers la fin du mois de février. À la lumière des problèmes découverts dans les dernières semaines, Jennifer Williams espère maintenant réparer le système et effectuer les essais vers la fin mars, début avril .

Si les essais sont réussis, le projet de Muskrat Falls serait enfin terminé. S’ils échouent, la prochaine tentative devra attendre jusqu’en octobre ou en novembre. Hydro ne peut pas effectuer les essais de haute tension pendant l’été parce que la demande d’électricité est moins importante et la centrale thermique de Holyrood est hors service.

On ne fera pas de tests si on n’est pas confiant par rapport au résultat , affirme Jennifer Williams. Je dois souligner que les lignes sont beaucoup plus fiables aujourd'hui qu'il y a deux ans. [...] On a réalisé des progrès et on aura en fin de compte des lignes qui vont suffire aux besoins de notre système.

Chaque mois de retard compte, représentant des millions en coûts supplémentaires pour un projet dont la facture s’élève déjà à 13,4 milliards de dollars.