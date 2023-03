Freeze Frame, le festival international de films pour enfants est déjà un succès

C'est le retour complet en présentiel du Festival Freeze Frame, le festival international de films pour enfants, du 5 au 12 mars à Winnipeg. Au programme : des ateliers, une foire à l'emploi, des animations et une programmation de films documentaires et d'animation pour les petits et les grands.

Les films sélectionnés proviennent du monde entier. Le but est de présenter des films qui représentent la diversité winnipégoise et d'offrir une ouverture sur le monde.

Je pense que pour le développement des jeunes, c'est très important d'être exposé à une grande gamme de produits culturels pour qu’ils puissent se reconnaître… parce qu'on ne se reconnaît pas forcément dans les produits culturels de sa propre culture , précise le producteur exécutif et directeur artistique de Freeze Frame, Pascal Boutroy.

On n'est pas exposé à tant de diversité que ça dans les produits de la culture populaire qui nous sont offerts , ajoute-t-il.

Les jeunes pourront aussi profiter de la zone des médias en semaine qui est une sorte de terrain de jeu numérique pour les jeunes , poursuit Pascal Boutroy.

C’est aussi le retour de la foire à l’emploi du domaine du film et de la télévision pour les jeunes.

Les jeunes pourront y rencontrer quelques professionnels, y compris dans le domaine des effets spéciaux , explique le directeur artistique du festival.

Des invités provenant des Pays-Bas, de Slovénie et de Toronto proposeront des ateliers pour les jeunes, mais aussi pour les professionnels de Winnipeg.

Mascha Halberstad, et sa scénariste Fiona Van Heemstra présenteront notamment le film d’animation Oink.

Rahela Jagrič Pirc présentera son film The space among us. Elle sera aussi présente avec sa scénariste.

Lalita Krishna, réalisatrice, productrice et scénariste, viendra quant à elle de Toronto. Elle donnera un atelier jeudi 9 mars en soirée sur le récit authentique.

L’atelier portera sur la manière d'aborder un film quand on fait ce film avec une autre culture pour que ça soit fait avec le respect , souligne Pascal Boutroy.

Le concours vidéo-jeunesse aura lieu le mercredi 8 mars lors d’une soirée organisée dans la salle Pauline Boutal au Centre culturel franco-manitobain. Cette année, le Festival Freeze Frame enregistre de nombreuses participations internationales.

Les professionnels seront récompensés par un jury composé de jeunes.

Des projections déjà quasiment complètes

Le festival n’a pas commencé et les projections programmées affichent une salle déjà pleine à plus de 50 % des projections.

Les écoles ont répondu présentes. C’est formidable, cela nous fait plaisir que les écoles embarquent avec autant d’enthousiasme! , s'exclame Pascal Boutroy.

Ce sont 600 jeunes qui sont attendus tous les jours, un taux de réservation enregistré plus important qu’avant la pandémie.

Si le grand public souhaite assister à une représentation en semaine, il doit appeler le festival pour savoir s’il reste de la place , précise Pascal Boutroy.

L’un des grands succès de cette année est le film Katak, un film d’animation canadien.

On a quatre projections et on remplit quatre fois la salle. Katak est une production québécoise qui fait des films très appréciés […] Et puis, on reconnaît les rives du Saint-Laurent. Il y a vraiment un cachet canadien et c’est une belle histoire d'un petit béluga , explique Pascal Boutroy.

Chasseur de films pour enfants

Pascal Boutroy glane les productions du monde entier. Il contacte des distributeurs et des agents qui travaillent en lien avec les films pour enfants, il parcourt la programmation des festivals et il y assiste comme à celui de Cinékid à Amsterdam, en Europe.

Son but est de dénicher les perles rares et de les rapporter au Manitoba.

Il propose également une sélection de productions manitobaines qui ne sont pas forcément montrées au grand public comme des épisodes de la série télévisée Canot cocasse produits par Manito Media ou encore Buffy Sainte-Marie, un film de Madison Thomas.

Le but du festival est toujours de présenter des films qui représentent la diversité winnipégoise .

Pascal Boutroy cherche aussi un équilibre entre des films qui sont adaptés à la sensibilité de plusieurs âges de 3 à 18 ans. Cette année, la programmation compte davantage de films pour les plus jeunes et de films d’animation.

Pour les plus grands, des documentaires sont aussi proposés comme Bangladesh. Surfer pour s'émanciper de la réalisatrice Elizabeth D. Costa et de la scénariste Lalita Krishna.

Le festival est à la recherche de bénévoles et lance un appel aux intéressés.

Le 27e festival Freeze Frame se tiendra au 340, boulevard Provencher, à Winnipeg, dans le quartier de Saint-Boniface .