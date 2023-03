Dernière ligne droite pour éviter un naufrage du traité sur la haute mer

Les États membres de l'ONU tentaient vendredi de surmonter leurs divergences pour enfin arracher un accord sur le traité pour protéger la haute mer, trésor fragile et vital qui couvre près de la moitié de la planète.

Après plus de 15 ans de discussions informelles puis formelles, les négociateurs arrivent au terme de deux nouvelles semaines de pourparlers à New York, troisième dernière session en moins d'un an.

Lors d'une courte session plénière vendredi matin, la présidence de la conférence a appelé les délégués à être aussi flexibles que possible dans cet effort final qui pourrait se prolonger jusqu'à tard dans la nuit de vendredi à samedi.

« Même si le début a été lent, nous sommes contents de voir la montée en puissance de l'élan politique ces derniers jours. » — Une citation de Le représentant des États du Pacifique

Il a ajouté garder espoir d'amener le traité à bon port .

Mais plusieurs contentieux sont toujours sur la table : procédure de création des aires marines protégées, modalités de mise en œuvre des études d'impact sur l'environnement des activités envisagées en haute mer, ou encore partage des potentiels bénéfices issus des ressources marines génétiques.

Alors il y a de l'optimisme, mais aussi de la nervosité , a déclaré vendredi à l' AFP Minna Epps, de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Au moins, constructif ou non, il y a un engagement de toutes les parties, ce qui n'était pas le cas avant .

Coup de pouce politique?

Dans cette dernière ligne droite, les observateurs espèrent un coup de pouce politique de la conférence Notre océan qui a lieu en parallèle au Panama en présence de nombreux ministres qui se penchent sur la protection et l'exploitation durable des océans.

« La vie sur Terre dépend d'un océan en bonne santé. Le nouveau traité sur la haute mer sera crucial pour notre objectif commun de protéger 30 % des océans d'ici 2030. » — Une citation de Monica Medina, responsable des océans au département d'État américain.

En décembre, l'ensemble des gouvernements du monde se sont engagés à protéger 30 % des terres et des océans de la planète d'ici 2030. Un défi quasi impossible sans inclure la haute mer, dont environ 1 % seulement est protégé aujourd'hui.

La haute mer commence où s'arrêtent les zones économiques exclusives (ZEE) des États, à maximum 200 milles nautiques (370 km) des côtes, et elle n'est donc sous la juridiction d'aucun pays.

Même si elle représente plus de 60 % des océans et près de la moitié de la planète, elle a longtemps été ignorée, au profit des zones côtières et d'espèces emblématiques.

Les écosystèmes océaniques fabriquent pourtant la moitié de l'oxygène que nous respirons, limitent le réchauffement en absorbant une part importante du CO 2 émis par les activités humaines, et nourrissent une partie de l'humanité. Mais ils sont menacés par le changement climatique, les pollutions en tous genres et la surpêche.

« Malgré les différents problèmes en suspens, et la liste est longue, mon impression est qu'il y aura un accord à la fin de cette session. » — Une citation de Shuo, de Greenpeace

Pour lui, comme pour nombre d'observateurs interrogés par l' AFP , tout se résume au Nord contre le Sud, à la question de la justice et de l'équité .

Les pays en développement sont en effet inquiets de ne pas être pleinement partie au traité faute de ressources financières; et craignent d'être privés de leur part du gâteau de la commercialisation de potentielles molécules miraculeuses découvertes dans ces eaux internationales.

Avec une annonce vue comme un geste pour renforcer la confiance Nord-Sud, l'Union européenne a promis à New York 40 millions d'euros pour faciliter la ratification du traité et sa mise en œuvre initiale.

Au-delà, elle a annoncé plus de 800 millions d'euros consacrés à la protection des océans en général pour 2023 lors de la conférence à Panama où les États-Unis ont eux mis sur la table 77 projets pour les océans évalués à près de 6 milliards de dollars.

Selon plusieurs observateurs, résoudre ces questions financières, politiquement très sensibles, pourrait débloquer le reste et permettre enfin de soumettre le texte à l'approbation de la conférence.

En cas d'accord, il restera à savoir si avec les compromis consentis, le texte sera suffisamment solide pour permettre de protéger efficacement les océans.