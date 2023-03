Santé Canada refuse de financer le traitement d’un homme en phase terminale de cancer

En 2016, Thomas Hartle, père de deux enfants, était diagnostiqué avec un cancer en phase terminale. Pour se faire soigner, l'homme de Saskatoon décidé de suivre une thérapie légale à la psilocybine dans le cadre du Programme d'accès spécial (PAS) offert par Santé Canada.

En vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, Thomas Hartle a obtenu une exemption en octobre 2020 pour utiliser la psilocybine sous supervision clinique. Cependant, sa permission a expiré en octobre 2021 et il a dû faire une nouvelle demande.

Après avoir attendu environ 18 mois, Santé Canada déclare que Thomas Hartle devrait chercher à obtenir de la psilocybine par d'autres moyens légaux.

Après mûres réflexions, on a dû refuser votre demande d'exemption subséquente en vertu du paragraphe 1 de l’article 56, car il existe d'autres voies réglementaires permettant d'accéder à une source légale de psilocybine , peut-on lire dans la lettre signée par la directrice générale de la direction des substances contrôlées de Santé Canada, Jennifer Saxe.

Dans une lettre ouverte adressée à la ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett, l’homme de Saskatoon a souligné que sa maladie tue généralement les patients en 18 mois environ.

Le temps que vous avez passé à traiter cette demande correspond à la durée de vie typique d'une personne atteinte de ma maladie en phase terminale , écrit M. Hartle.

Vous pouvez certainement voir à quel point cela semble cruel de passer la durée de vie prévue du patient à surveiller ce qu'il fait , ajoute-t-il.

Je peux soit essayé de me débrouiller dans la vie sans avoir de traitement, soit je devrais chercher quelque chose au marché noir, comme tant d'autres personnes ont dû le faire, malgré que c'est très loin de mon souhait , explique Thomas Hartle qui se rendait régulièrement en Colombie-Britannique pour se soigner.

« Mes options sont vraiment très limitées. » — Une citation de Thomas Hartle, 54 ans

Dans la même lettre, ils ont dit qu'ils reconnaissent qu'aller en Colombie-Britannique n'est pas financièrement viable pour moi. Santé Canada s'en sert comme justification pour ne pas me donner une exemption en vertu de l'article 56 , indique l’homme de 54 ans.

Jeudi, Santé Canada a affirmé à CBC , qu’il ne commente pas les demandes d'exemption individuelles pour des raisons de confidentialité et de sécurité.

De son côté. le président de TheraPsil, un organisme sans but lucratif qui s'efforce de fournir une thérapie à la psilocybine aux Canadiens qui en ont besoin pour des raisons médicales, Spencer Hawksell, critique la cruauté de la décision de Santé Canada .

Le gouvernement ne nous permet pas d'accéder à la psilocybine, qui quelque chose avéré, dans le cas de Thomas Hartle, être un succès à 100 % dans son traitement. Pourtant, le même gouvernement permet à M. Hartle, et aux personnes dans la situation similaire, de choisir l'aide médicale à mourir et d'avoir accès à des médicaments qui arrêteront certainement leur cœur , s'indigne Spencer Hawksell.

Les gens ne devraient pas attendre des bureaucrates pour confirmer si la décision clinique d'un médecin est judicieuse ou non. Cela devrait être le médecin, et le fait que le gouvernement s'en mêle ne fait que contribuer à la souffrance et aux retards comme celui qu'a connu Thomas , ajoute-t-il.

Avec les informations de Hannah Spray