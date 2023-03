Qualité de l’air à Rouyn-Noranda : le manque de données sur les particules fines inquiète

Les seules données sur la concentration de PM2,5 dans l’air de la ville sont actuellement récoltées au parc Tremblay, soit à environ 3 km à vol d’oiseau du principal émetteur : la Fonderie Horne.

Selon la Dre Johanne Elsener, porte-parole de l’Association québécoise des médecins pour l’environnement (AQME), l’absence de données sur ce contaminant dans le quartier Notre-Dame, à proximité de l’usine, représente une situation hautement préoccupante .

Au Québec, on attribue environ 4000 décès prématurés à la pollution de l’air. Sur ces 4000 décès, environ 2800 seraient causés par les particules fines. Une station de captage qui mesure les PM2,5 doit être installée à côté de l’usine pour qu’on ait une meilleure idée du niveau d’exposition de la population , soutient-elle.

La Dre Johanne Elsener est préoccupée par l'absence de données sur la présence de particules fines dans le quartier Notre-Dame. Photo : Radio-Canada

La porte-parole de l’AQME indique également que les particules fines peuvent pénétrer profondément dans les poumons et traverser dans la circulation sanguine, pouvant ainsi affecter d’autres organes.

« Les PM2,5 sont associées aux problèmes respiratoires, comme l’asthme, mais aussi aux maladies cardiovasculaires et au cancer du poumon. Des études récentes les associent aux cancers du sein et de la prostate. » — Une citation de Dre Johanne Elsener

La direction de la Santé publique régionale se dit aussi préoccupée par la situation et mentionne dans une réponse écrite que « diverses recommandations ont été effectuées pour avoir un portrait plus précis de la situation, notamment en ajoutant des stations de qualité de l’air et en réduisant les sources d’émission ».

De son côté, la Ville de Rouyn-Noranda a exprimé son inquiétude en lien avec les PM2,5 lors des consultations publiques en lien avec le renouvellement de l’autorisation ministérielle de la Fonderie Horne. Dans son mémoire déposé le 19 octobre dernier, elle affirme que les mesures de particules fines ne doivent pas être négligées au niveau des mesures prises en continu et des seuils.

Une seule station est suffisante , dit le ministère

Le parc Tremblay est situé dans le quartier Montée du Sourire, un secteur résidentiel. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Suite à nos questions, le ministère de l’Environnement affirme par courriel que la station du parc Tremblay permet d’effectuer un suivi représentatif de la Ville de Rouyn-Noranda , ajoutant au passage que cette station est suffisante pour bien documenter les particules fines .

Pour sa part, la porte-parole de l’AQME soutient que les données peuvent pourtant varier grandement d’un quartier à l’autre, ce qui justifierait, selon elle, une meilleure surveillance du ministère.

« Près d’une usine qui émet beaucoup de PM2,5, c’est normal que les niveaux soient plus élevés. Ça doit être mieux surveillé. » — Une citation de Dre Johanne Elsener

Notons que selon les données récoltées par le ministère de l’Environnement, la Fonderie Horne a émis 241,33 tonnes métriques de PM2,5 en 2021, faisant d’elle le huitième plus grand émetteur au Québec.

Une autre entreprise établie en Abitibi-Témiscamingue, la mine Canadian Malartic, fait partie des plus importants émetteurs de particules fines de la province.

Interpellé à savoir si un meilleur suivi des PM2,5 sera assuré par Québec, le ministre Benoit Charette s’est contenté de répondre que la nouvelle attestation [de la Fonderie Horne] sera plus exigeante, notamment en ce qui concerne l’arsenic, les autres métaux, le climat sonore et les rejets des eaux usées , ne faisant aucune mention des particules fines.

Plusieurs facteurs en cause

Selon les données récoltées par le ministère de l’Environnement, la station de surveillance du parc Tremblay a décelé une concentration annuelle moyenne de 6,9 microgrammes de PM2,5 par mètre cube d’air pour l’année 2021. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de maintenir la moyenne annuelle sous le seuil de 5 microgrammes par mètre cube d’air.

La station du parc Tremblay a également détecté quatre dépassements de la norme québécoise, soit une moyenne journalière maximale de 30 microgrammes de PM2,5 par mètre cube d’air, au cours de l’année 2021. La norme quotidienne de l’OMS, 15 nanogrammes par mètre cube d’air, a quant à elle été dépassée à 26 reprises lors de la même année.

Le quartier Montée du Sourire est un secteur résidentiel où plusieurs résidences sont toujours chauffées au bois. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Toutefois, comme l’explique la directrice générale du Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT), Clémentine Cornille, la Fonderie Horne n’est pas la seule source d’émission de PM2,5.

Ça peut venir du chauffage au bois, du transport routier et de plusieurs autres endroits. C’est normal de voir plus de particules fines où il y a plus de poêles à bois, par exemple, mais c’est vraiment un mélange de plein de choses. C’est pourquoi il est important d’avoir un portrait global de la situation , explique-t-elle.

Or, comme le démontre l’évolution mensuelle de la concentration de PM2,5 dans l’air, aucune tendance à la hausse n’est observée en hiver, lorsque le chauffage au bois est davantage utilisé.

La Dre Johanne Elsener estime quant à elle que les données actuelles ne permettent pas d’identifier la part de responsabilité de la Fonderie Horne dans la concentration de PM2,5 détectée à la station de surveillance du parc Tremblay.

Pour voir qui cause quoi, il faudrait faire une étude plus approfondie et avoir accès à plus de données, indique-t-elle. Il faut aussi savoir que les données de ce quartier ne montrent pas le niveau d’exposition de la population plus près de l’usine.

Des pistes de solution proposées

La station de surveillance de la qualité de l'air du parc Tremblay est l'unique station de Rouyn-Noranda mesurant la présence de particules fines. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Souhaitant réduire le niveau d’exposition de la population aux particules fines, la direction régionale de la Santé publique propose notamment de verdir les sols à nu dans le périmètre urbain de Rouyn-Noranda, et ce, particulièrement où les poussières contaminées sont susceptibles de se déposer en plus grande quantité .

Cela pourrait permettre une meilleure captation des contaminants atmosphériques, tels que les particules fines, comme le souligne Johanne Elsener.

Une façon de capter les PM2,5 serait de planter une ceinture verte autour de la Fonderie Horne. On sait que les arbres urbains peuvent capter environ 24 % des polluants atmosphériques. Ça pourrait donc aider à protéger la population , affirme-t-elle.

De son côté, le CREAT demande notamment au ministère de l’Environnement d’assurer une meilleure surveillance dans tous les secteurs de Rouyn-Noranda.

C’est sûr qu’une seule station qui mesure les PM2,5, ce n’est pas suffisant pour avoir une idée juste de la réalité. Ça prendra certainement un bien meilleur suivi du gouvernement , mentionne Clémentine Cornille.

– Avec la collaboration de Jean-Marc Belzile