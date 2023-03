Sextortion au Nouveau-Brunswick : trois personnes arrêtées à Moncton

Deux hommes et une femme dans la vingtaine ont été arrêtés jeudi à Moncton, au Nouveau-Brunswick, à la suite de plaintes de tentatives d’extorsion de mineurs et de jeunes adultes en ligne.

À la suite de perquisitions menées à Dieppe et Moncton jeudi, un homme de 27 ans, un homme de 26 ans et une femme de 26 ans ont été arrêtés.

Ils demeurent en liberté en attendant une comparution.

Depuis l’année dernière, la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) au Nouveau-Brunswick et le Centre canadien de protection de l'enfance, un organisme à but non lucratif national, affirmaient avoir constaté une hausse des signalements de tentative d’extorsion ciblant des mineurs, en grande majorité des garçons.

La GRC affirmait il y a quelques jours que les signalements étaient récemment plus nombreux dans la région de Moncton en particulier.

Le stratagème consiste à faire croire à des jeunes garçons ou de jeunes hommes qu’ils conversent en ligne avec une femme et de les inciter à partager des photos ou des vidéos intimes, ou de poser des gestes sexuels au cours d’un échange vidéo en direct.

Les malfaiteurs menacent ensuite de diffuser les images si les victimes ne leur transfèrent pas d’argent.

Le Centre canadien de protection de l'enfance consacre, sur son site Internet, une page entière sur la marche à suivre recommandée si l’on est ciblé par une tentative de sextorsion  (Nouvelle fenêtre) .