Quatre vins pour découvrir la Provence

Pionnier rose

Pétale de Rose | Code SAQ : 425496 | 21,55 $. Photo : Courtoisie / SAQ

Le rosé de Provence n’a pas toujours été pâle. Cette mode a été lancée en 1990 par la productrice Régine Sumeire avec sa cuvée Pétale de rose. Son rosé plus pâle, plus léger et surtout, plus aromatique a eu un succès immédiat. À un point tel, que la couleur pâle, tout comme sa cuvée, est devenue une références. Pétale de rose contient en majorité du grenache, mais comme tous les rosés de Provence, il est le résultat d’un assemblage. Il contient aussi du cinsault, du rolle et de la syrah. Dès que le bouchon est tiré, les arômes de melon et de fleurs explosent dans le verre. Ses parfums se retrouvent dans une bouche fruitée et persistante. Ce n’est pas étonnant qu’il soit l’un des rosés chouchous des Québécois depuis longtemps.

Puissant rosé

Château Vignelaure Coteaux d'Aix-en-Provence 2021 | Code SAQ : 12374149 | 25,05 $. Photo : Courtoisie / SAQ

Le vigneron George Brunet arrivait de Bordeaux lorsqu’il a créé le Château Vignelaure dans les années 60. Il a été le premier à planter du cabernet-sauvignon en Provence et plusieurs autres producteurs l’ont adopté. Il est maintenant en perte de vitesse dans la production de rosé, accusé d’apporter trop de couleur ou trop de matière. Ce n’est pas le cas au Château Vignelaure. Planté à plus de 300 mètres d’altitude, le cabernet fait des merveilles. Ce rosé le prouve. Épicé, il s’ouvre sur des notes de fruits rouges. En bouche, la complexité prolonge le plaisir. Pourquoi ne pas l’essayer avec une viande rouge grillée ?

Plus de blanc

Domaine Gavoty Cuvée Clarendon Côtes de Provence 2019 | Code SAQ : 14930760 | 38,50 $. Photo : Courtoisie / SAQ

Un mot est sur toutes les lèvres en Provence : rolle ! Cette variété aromatique a le vent dans les voiles. Elle se retrouve bien sûr dans les rosés, mais aussi dans les blancs. Et bien que seulement 4 % des vins de Provence soient blancs, ils sont en forte demande. Sans surprise, plusieurs arrivent au Québec dont celui de la famille Gavoty. Établie à Cabasse, dans le Var, son millésime 2019 ne contient que du rolle. Cette vendange a été parfaite selon le vigneron à tel point qu’il recommande de garder le vin pendant au moins cinq autres années. Dans le verre, les parfums de pomelo, de poire asiatique et de poivre blanc sont invitants. En bouche, l’attaque saline met en valeur les arômes de mandarine et de garrigue. Le tout se prolonge sur une texture grasse et gourmande. Magnifique !

Découvrir le rouge

Château La Lieue 2019 | Code SAQ:605287 | 15,50$. Photo : Courtoisie /SAQ

Tout le monde connaît les rouges du Rhône, mais peu connaissent ceux de Provence. Ils sont élaborés avec les mêmes cépages, mais dans différents terroirs. Julien et Audrey Vial sont installés dans les Coteaux du Varois et leur rouge offre un rapport qualité-prix difficile à battre. Ce domaine familial cultive la vigne selon les règles de l’agriculture biologique dans la commune de Brignoles. Situé à plus de 250 mètres d’altitude, le vignoble profite d’un climat moins typique pour la région. Les hivers sont plus froids et la différence de température entre le jour et la nuit à l’automne est très marquée. Ça se sent dans le vin. L’assemblage de grenache noir, de syrah, de carignan, de mourvèdre et de cabernet-sauvignon sent bon les fruits rouges et la garrigue. Croquant et juteux, il ira à merveille avec un cassoulet.