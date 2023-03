Caribous forestiers : Chantiers Chibougamau prendra le relais de GreenFirst

Au micro de l’émission Ça vaut le retour, jeudi, le directeur exécutif de Chantiers Chibougamau, Frédéric Verreault, a indiqué que la transaction était sur le point d’être complétée.

Une transaction comme celle-ci est quand même très complexe, très sophistiquée. C’est des centaines d’heures de travail de la part de plusieurs personnes, avec des contrats de centaines de pages qui viennent supporter ça. On y travaille ardemment, GreenFirst aussi, et c’est une question de jours, on le souhaite, avant qu’on puisse avoir les clés des usines et prendre le relais , a-t-il mentionné.

Un esprit de continuité

Prendre le relais, c’est exactement ce qu’entendent faire les futurs propriétaires, notamment dans le dossier des travaux visant le rétablissement de la harde transfrontalière de caribous forestiers de Detour Lake, au nord de La Sarre.

On a acheté les actifs de GreenFirst, et ça implique évidemment d’intégrer l’ensemble des équipes québécoises de GreenFirst, parce ce ne sont pas des cultures diamétralement opposées. GreenFirst et nous étions engagés dans le périmètre du Forest Stewardship Council, l’instance internationale qui fait l’encadrement, la certification des pratiques forestières. Et de part et d’autre, on entretenait de très bonnes relations avec FSC-Canada , a précisé Frédéric Verreault.

C’est donc dans un esprit de continuité que Chantiers Chibougamau entend réaliser cette transaction, continuité avec tous les partenaires.

Le directeur exécutif de Chantiers Chibougamau, Frédéric Verreault. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

« L’esprit de la transaction, c’est qu’on prend le relais. On est au courant des grands engagements, par exemple des contributions à différentes initiatives de recherche universitaire, qu’on va honorer. » — Une citation de Frédéric Verreault, directeur exécutif de Chantiers Chibougamau

Ça veut aussi dire qu’il y a peut-être un contrat pour un tournoi de hockey à La Sarre qu’on ne connaissait pas, mais on s’est engagés à honorer ce type d'engagement aussi. Donc, le but, c’est qu’il n’y ait personne qui se retrouve abandonné, le jour où nous sommes propriétaires , a fait valoir M. Verreault.

Avec les Premières Nations

Chantiers Chibougamau veut aussi maintenir les bonnes relations développées par GreenFirst avec les Premières Nations, tout en s’appuyant sur son propre historique de collaboration avec la Nation Crie.