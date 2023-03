Une microdistillerie vend de la bière pour assurer sa rentabilité

Par exemple, la distillerie Puyjalon, à Havre-Saint-Pierre, s’est tournée vers la production de bières.

Si on n'avait pas décidé d’investir, en 2021, pour commencer à faire de la bière, on se poserait beaucoup de questions à savoir si on continue nos activités , explique le copropriétaire de la distillerie, Mario Noël.

Mario Noël dans la distillerie (Photo d'archives) Photo : Mario Noël

Il rappelle que l’ UQMD demande depuis plusieurs années une réforme de la réglementation, puisque celle en vigueur pousse les microdistilleries à la limite de la rentabilité selon elle.

Ce que les microdistilleries ne digèrent pas, c’est de devoir payer les frais d’exploitation de la Société des alcools du Québec (SAQ), même pour leurs produits vendus dans leurs installations.

Malgré la diversification des produits, les propriétaires de la distillerie Puyjalon remettent toujours en question la vitalité de l’entreprise.

On fait du gin, de la vodka et d’autres produits pour soutenir notre production de whisky. Maintenant, on est obligé de faire la bière pour soutenir cette production , affirme Mario Noël.

« On veut que nos frais d’exploitation soient dégagés sur le prix d’une bouteille [vendue à la distillerie], au lieu de les envoyer à la SAQ qui ne lève pas le petit doigt pour la bouteille qu’on vend à la distillerie. » — Une citation de Mario Noël, copropriétaire de la distillerie Puyjalon

Se diversifier pour survivre

L’ UQMD a mené un sondage auprès de ses membres en 2022. Les trois quarts des répondants ont noté une stagnation ou une décroissance de leur marge bénéficiaire par rapport aux années précédentes.

Dans ce contexte, le président de l’ UQMD , Joël Pelletier, n’est pas surpris de voir des distilleries se tourner vers d’autres produits.

Je pense que c’est sain qu’une entreprise prenne des mesures pour survivre et assurer ses emplois en région , lance-t-il.

Joël Pelletier est le président de l’Union québécoise des microdistilleries. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Il précise que plusieurs avenus s’ouvrent aux entreprises pour diversifier les produits

Il y a des microdistilleries qui offrent maintenant des cocktails prêts à boire et d’autres vont offrir plusieurs types [de spiritueux], dont des rhums, des vodkas et des gins. Certaines distilleries vont plutôt aller vers le tourisme avec la restauration ou en offrant des visites , raconte Joël Pelletier.

« Les distilleries sont à la recherche de solutions, mais le cœur du problème demeure la législation. Par contre, on est limité. [Les spiritueux] demeurent au cœur de nos opérations. Ça remet en question la pertinence de nos opérations. » — Une citation de Joël Pelletier, président de l’Union québécoise des microdistilleries

Des microdistilleries québécoises pourraient être de plus en plus nombreuses à choisir de diversifier leurs activités pour assurer leur rentabilité, selon le président de l’ UQMD .

Au moment d’écrire ces lignes, ni la SAQ ni le gouvernement du Québec n'avaient répondu à nos demandes d'information.

Au Nouveau-Brunswick, depuis la pandémie, le gouvernement a aboli la majoration exigée pour les spiritueux locaux vendus sur le lieu de fabrication.