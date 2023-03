Commerçants et résidents souhaitent le retour de la rue Saint-Jean piétonne cet été

Alors que sur l’avenue Cartier, commerçants et résidents ne s’entendent pas sur le retour de la rue piétonne cet été , ceux du quartier Saint-Jean-Baptiste s’accordent plutôt en faveur du retour de la formule.

Alors que sur l’avenue Cartier, commerçants et résidents ne s’entendent pas sur le retour de la rue piétonne cet été, ceux du quartier Saint-Jean-Baptiste s’accordent plutôt en faveur du retour de la formule.

D’après un sondage réalisé par la Société de développement commercial (SDC) du Faubourg Saint-Jean, 80 % des 45 commerçants ayant répondu au formulaire sont en faveur de la piétonnisation de la rue Saint-Jean pour l’été qui s’en vient.

Le questionnaire a été envoyé aux quelque 120 membres de la SDC entre la mi-janvier et la mi-février 2023.

Un appui qui est en hausse, d’après le président de la SDC, François Blay Martel, qui rappelle que 68 % des commerces souhaitaient le retour de la piétonnisation l’an dernier.

Il y a beaucoup de commerçants qui disent que l'ambiance est plus calme, qu’il y a moins de voitures et un achalandage qui pour certains est augmenté , explique-t-il.

Son organisme a donc proposé à la Ville de Québec de piétonniser la rue Saint-Jean du vendredi au dimanche soir, de la mi-mai à la mi-octobre, entre les rues Claire-Fontaine et Honoré-Mercier. Une formule semblable à celle de l’an dernier, mais sur une période un peu plus longue.

Autre nouveauté proposée par la SDC: fermer la circulation aux voitures sur la rue Saint-Jean les soirs du Festival d’été de Québec, de 16 h à minuit.

La Ville doit encore approuver ces suggestions.

Un appui encore plus fort des résidents

Du côté des habitants du quartier, le désir de revoir la rue Saint-Jean piétonne l’été prochain est encore plus fort. D’après un autre sondage réalisé par la SDC auprès de 125 résidents, 93,3 % disent avoir apprécié l’expérience l’an dernier.

Le questionnaire a été partagé sur trois pages et groupes Facebook de résidents du quartier de la fin août au début octobre 2022.

François Blay Martel est le directeur général de la SDC du Faubourg. Photo : Radio-Canada

Malgré ces réponses favorables, François Blay Martel croit qu’il y a encore place à amélioration: peut-être plus d’accessibilité pour des commerces qui veulent la livraison . Il cite aussi la possibilité de bonifier l’animation de la rue: chaque fin de semaine idéalement, ce serait d’avoir quelque chose [et de] faire en sorte que l'ensemble de la rue soit animée, et pas juste certains secteurs .

Améliorer la signalisation

La SDC souhaite aussi bonifier la signalisation, puisque des voitures ont déjà été aperçues sur la rue, malgré l’interdiction de circuler. On veut vraiment faire en sorte que la rue Saint-Jean devienne une destination pour l'ensemble des résidents de la ville de Québec. C'est pas juste en fermant la rue que ça en devient une, c'est en créant des événements, en faisant de l'animation, en créant une ambiance agréable , explique François Blay Martel

Ces propositions réjouissent le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste, qui a adopté une résolution en faveur de toutes les rues piétonnes lors de son assemblée publique du 27 février, d’après sa secrétaire, Claudia Nguyen.

Elle explique que les membres de l’assemblée ont senti le besoin d’adopter cette motion après avoir pris connaissance de la position de la SDC Montcalm, qui s’oppose à la piétonnisation de l’avenue Cartier cet été.

En ce qui concerne la rue Saint-Jean, le Conseil de quartier estime aussi que la formule peut encore être améliorée: On pense que pour que les rues piétonnes soient un succès, il faut qu’il y ait de la signalisation qui soit claire, parce que c’est arrivé quelques fois que la rue était piétonne et qu’une voiture se ramasse là , illustre Claudia Nguyen.

Le Conseil suggère que les détours pour les automobilistes soient mieux indiqués. Il propose aussi que la piétonnisation de la rue soit étendue aux jours fériés et à la semaine du Carnaval.