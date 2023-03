Le groupe montréalais Half Moon Run a surpris ses fans vendredi en dévoilant la chanson You Can Let Go, ballade galopante qui rappelle les rythmes de ses premiers succès. La formation en a profité pour ajouter plusieurs dates à sa prochaine tournée internationale, en Europe, aux États-Unis et au Canada.

You Can Let Go, enregistrée par le prolifique Connor Seidel dans son studio des Laurentides, raconte un voyage tumultueux et transformateur à travers les endroits sombres de l'esprit vers, espérons-le, la lumière , selon ce qu’explique le membre du groupe Devon Portielje dans un communiqué.

Percussions sobres, claviers rétro et guitares ondulantes accompagnent les couplets feutrés du chanteur, avant que celui-ci ne relâche la pression durant le refrain.

Half Moon Run, qui a fait paraître deux microalbums (Inwards & Onwards, Seasons of Change) depuis son dernier opus, A Blemish in the Great Light, sorti en 2019, prendra la route en juillet pour une tournée internationale de six mois.

La formation montréalaise passera par Saint John’s, à Terre-Neuve, puis par Cowansville et Trois-Rivières au Québec, avant de s'envoler vers l’Europe pour visiter le Royaume-Uni, la Belgique, l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas.

Les musiciens reviendront ensuite en Amérique du Nord, en passant par les États-Unis, puis par Victoria, Vancouver, Calgary, Saskatoon et Winnipeg, au Canada, en novembre. Le groupe terminera sa route dans les villes de Toronto, de Kingston, d'Ottawa, de Montréal, de Sherbrooke, de Saguenay, puis de Québec en décembre.