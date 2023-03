Le drapeau franco-albertain flotte dans la province en ce début du Mois de la francophonie

Des cérémonies à Jasper et Red Deer ont eu lieu jeudi. Vendredi, Edmonton, Saint-Albert, Falher, Canmore, Lethbridge, Sherwood Park, Plamondon ont aussi vu le drapeau franco-albertain se lever sur elles.

À Edmonton, le principal emblème de la francophonie albertaine a été hissé à l'école primaire publique francophone À la Découverte. Au cours de la cérémonie ponctuée d’animations et de discours, les élèves, le conseil scolaire Centre-Nord et l’ ACFA, par la voix de son président Pierre Asselin, ont dit la fierté de marquer un temps pour célébrer l'appartenance à la culture francophone.

Le président du Conseil scolaire Centre-Nord Étienne Alary encourage les élèves à continuer de pratiquer régulièrement le français afin de préserver un héritage qui peut facilement disparaître face à la langue dominante.

Selon Étienne Alary, c'est tous les jours, pendant les 12 mois de l'année, qu'il est important pour les gens de parler français. La francophonie est une bataille quotidienne, déclare-t-il.

« On sait que nos élèves, souvent, ont le réflexe dès qu'ils sortent de l'école, dans les quartiers et autres, de parler anglais. Il faut faire des efforts supplémentaires. Si on est fier d'être francophone et de développer ce sentiment de fierté là, il faut parler français le plus souvent possible. »