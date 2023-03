Les garderies manitobaines à 10 $ par jour, en moyenne, dès avril 2023

À Winnipeg, vendredi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, ont annoncé que les garderies manitobaines coûteront, en moyenne, 10 $ par jour dès avril.

On sait qu’investir dans les garderies est une façon, non seulement d'aider les familles dans des situations difficiles, mais aussi de contribuer énormément à la croissance économique , a indiqué Justin Trudeau lors de son passage à l’émission Le 6 à 9, vendredi.

La proportion des femmes dans le marché du travail a augmenté d’une façon significative dans la dernière année, car nous avons coupé de moitié les frais de garderie , ajoute-t-il.

Selon M. Trudeau, les places en garderies ne sont pas juste une question d’abordabilité, mais c’est aussi question d’avoir accès à des places de qualité, c’est-à-dire que le personnel de ses établissements est bien rémunéré et formé .

Le Manitoba a annoncé, l’année dernière, la création de 12 000 places supplémentaires subventionnées en garderie. Cependant, l’approche manitobaine consiste à subventionner directement les garderies au lieu de réduire les frais facturés aux parents.

Chaque province à sa propre approche, ce qui nous intéresse, c’est que les parents finissent par payer seulement 10 dollars par jour, par enfant , précise-t-il.

Concernant les défis rencontrés par les familles francophones au Manitoba, tels que le manque de places dans les garderies en français, le premier ministre rappelle que lorsque son gouvernement a signé une entente avec le Manitoba, en août 2021, il a exigé d’offrir des places pour les minorités linguistiques .

Si le Manitoba ne respecte pas ces exigences, nous pouvons et nous allons retenir de l’argent que nous avons promis à la province , mentionne Justin Trudeau.

Pour l'éducation préscolaire, il n'existe pas de garanties nationales en termes d’accès aux garderies en français dans les milieux minoritaires.

Sur la possibilité de garantir cet accès, le premier ministre mentionne que l’argent investi par le gouvernement fédéral vient avec des attentes claires, pour les provinces, concernant les garderies pour les minorités francophones .

Un objectif réalisé à l’avance

L'atteinte de cette cible, prévue dès le 2 avril 2023, vient trois ans plus tôt que la cible nationale, selon un communiqué de presse du gouvernement.

Cette réalisation marquante pourrait permettre aux familles d’économiser en moyenne des centaines de dollars par enfant, chaque mois , mentionne le gouvernement fédéral, dans le communiqué publié vendredi.

De son côté, la première ministre du Manitoba reconnaît que l’accès à des services de garde d’enfants est essentiel pour que les Manitobains puissent participer au marché du travail, améliorer leurs compétences et leur formation, soutenir leur famille et jouer un rôle actif dans la croissance de nos communautés et de notre économie .

Le Manitoba va au-delà de son engagement en plafonnant tous les frais exigés des parents à 10 $ par jour pour les enfants de 12 ans et moins, pour les heures normales de garde , ajoute-t-elle.

Dans les autres provinces et territoires, les frais ont été réduits d’au moins 50 %, selon le communiqué.

Avec les informations de Patricia Bitu Tshikudi