Avalanche Canada n’a pas l’intention de réglementer l’accès à l’arrière-pays en C.-B.

Après qu’une avalanche ait fait trois morts et quatre blessés, mercredi , au sud-ouest d’Invermere, en Colombie-Britannique, l’organisme Avalanche Canada indique qu'il n'a pas l'intention de réglementer l'accès à l'arrière-pays.

La spécialiste de la prévention de l’organisme, Zoe Ryan, explique que le mandat d’Avalanche Canada est plutôt d'éduquer et de former les gens pour qu'ils puissent se protéger des avalanches.

Selon elle, les amateurs de plein air peuvent utiliser l'arrière-pays en toute sécurité s'ils disposent des connaissances et de la formation nécessaires.

Il y a des moments où nous dirons aux gens d'éviter les terrains avalancheux, mais nous ne dirons jamais aux gens de rester en dehors de l'arrière-pays , précise-t-elle.

Zoe Ryan admet qu’il y a eu une augmentation exponentielle du nombre d'utilisateurs de l'arrière-pays au cours des 10 dernières années, mais que le nombre de décès dus aux avalanches a diminué, ces dernières années, ce qu'elle attribue à l'amélioration de l'éducation et de la formation sur les avalanches.

Interrogée sur la possibilité de fermer l'accès à l'arrière-pays pour des raisons de sécurité, la ministre provinciale de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique, Bowinn Ma, a répondu que la province était en contact avec Avalanche Canada et qu'elle était prête à agir selon les recommandations .

Elle a souligné que l'organisme dispose d'une échelle de risque d'avalanche à 5 niveaux pour mesurer le risque dans l'arrière-pays, que celui-ci est actuellement considérable dans une grande partie de la province (niveau 3) et élevé (niveau 4) dans certaines régions.

Capture d'écran du site d'Avalanche Canada, illustrant les niveaux de risque d'avalanche en Colombie-Britannique et en Alberta. Les zones orange sont à risque considérable (niveau 3 sur 5) et la zone rouge à risque élevé (niveau 4 sur 5). Photo : Avalanche Canada

Le maire d'Invermere, Al Miller, a expliqué, mercredi, qu’un groupe d’environ neuf personnes et un guide de la compagnie RK Heliski, qui accompagne des skieurs en hélicoptère, ont été pris dans une avalanche à environ 30 km au sud-ouest du village d'Invermere, à la frontière entre la Colombie-Britannique et l’Alberta.

Depuis le début de l’année, 12 personnes ont perdu la vie dans des avalanches en Colombie-Britannique.

Impossible d’éliminer tous les risques , selon l’industrie

Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, HeliCat Canada reconnaît que l'année a été difficile pour [le] secteur .

L'organisation commerciale représentant les opérations d'héliski et de chenillette affirme qu’elle est responsable des vérifications d'inspection et d'un processus d'accréditation pour le secteur, et que les exploitants subissent un audit tous les cinq ans.

L’Association canadienne des guides de montagne et l'Association canadienne des guides de ski offrent quant à elles une formation et une accréditation aux guides, selon HeliCat Canada.

L'organisation reconnaît que des risques demeurent malgré tout.

Comme c'est le cas pour de nombreuses activités de plein air, il est impossible d'éliminer 100 % des risques, mais notre industrie fait de son mieux pour les atténuer grâce à ses connaissances et à son expertise de classe mondiale , écrit-elle dans sa déclaration.

Selon HeliCat Canada, environ 44 000 héliskieurs dévalent chaque année les pentes des montagnes reculées de la Colombie-Britannique.

Pour faire de l'héliski, de petits groupes de skieurs sont transportés par hélicoptère jusqu'au point de départ de leur piste de ski au sommet d'une montagne, ou dans un véhicule à chenilles conçu pour pouvoir avancer dans la neige.

Avec des informations de La Presse canadienne