Les finances du District scolaire francophone Sud sous pression

Le District scolaire francophone Sud, au Nouveau-Brunswick, échappe de justesse à un déficit budgétaire. Des ajustements financiers provenant du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance ont notamment permis de réduire l’écart, mais les défis sont toujours les mêmes, selon la direction.

À un moment donné, on pensait vraiment qu’on aurait un déficit , dit Monique Boudreau, la directrice générale du District scolaire francophone sud.

En décembre, un rapport financier présenté aux membres du Conseil d’éducation indiquait que le district prévoyait un déficit de 4,8 millions de dollars.

En janvier, un rapport révisé avec des ajustements financiers apportés par Fredericton prévoyait toujours un déficit, cette fois, d’un peu plus de 2 millions de dollars.

On a pu transférer des fonds dans d’autres lignes budgétaires. On est pas mal certains qu’on va pouvoir arriver à un équilibre budgétaire. Mais c’est sûr qu’on travaille déjà sur le budget de l’année prochaine pour s’assurer qu’on connaisse nos besoins et qu’on puisse y répondre , soutient Mme Boudreau.

De nombreux enjeux

Le District scolaire francophone Sud dit faire face à de nombreux défis. Sa population étudiante a grandi de façon inattendue dans la dernière année, les besoins en suppléance ont augmenté avec les taux d’absentéisme élevés chez les enseignants, et l’inflation a fait gonfler les dépenses.

Monique Boudreau ajoute que l'un des plus grands défis est de répondre aux besoins des élèves issus de l’immigration.

Monique Boudreau est la directrice générale du District scolaire francophone sud. Photo : Radio-Canada

Le District scolaire francophone Sud a accueilli 800 nouveaux élèves de plus que l’année dernière, une année record. La majorité d’entre eux sont immigrants et allophones.

De nouveaux élèves arrivent encore chaque semaine , explique la directrice générale. On doit mettre des ressources supplémentaires dans les écoles, notamment, pour franciser ces élèves. Notre enveloppe en immigration n’est jamais assez grande pour répondre à nos besoins .

Plus de 85 % du budget du district est consacré aux salaires des employés. On n’a pas une très grande marge de manœuvre pour le reste de nos besoins , ajoute-t-elle.

Le District scolaire francophone Sud a accueilli 800 élèves de plus que l'année dernière. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Discussions avec le ministère

Le District scolaire francophone Sud avait un budget de 204 millions de dollars pour l’année financière en cours. Monique Boudreau s’attend à ce que l’enveloppe allouée par Fredericton au printemps pour l'année 2023-2024 soit plus grande.

On n’a pas eu besoin de [couper dans les services aux élèves]. Mais on ne veut pas devoir aller là. C’est pour cette raison qu’on travaille de très près avec le ministère.

Une rencontre a eu lieu en début de semaine avec le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance pour faire le point sur les défis et les besoins financiers du district.