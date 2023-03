Un regroupement pour faciliter le répit des familles d’enfants handicapés

Au Québec, les maisons de répit qui accueillent des enfants et adolescents atteints d’un handicap ne suffisent pas à la demande. Les places sont rares et le financement de ces ressources d’aide est insuffisant.

Résultat : bien des parents, comme Stéphanie Leclerc, sont à bout de souffle. Sa fille de 13 ans souffre d’une maladie rare, le syndrome Phelan McDermid.

Elle est non-verbale et a une déficience intellectuelle profonde. Elle a également un comportement de type autistique et n'a pas conscience du danger.

Une personne tient la main d'un enfant handicapé. Photo : iStock / Hispanolistic

Comme un enfant de deux ans

Sa mère la compare, en termes de besoins de supervision, à un enfant de deux ans.

Souvent, dans la vie d'un enfant, la période pour les parents qui est un peu plus difficile et un peu plus épuisante, c'est la période 0-2 ans. On supervise l'enfant dans toutes les sphères de sa vie. Des parents comme moi, ça fait parfois une décennie, deux décennies qu'ils se donnent comme ça et on leur demande de continuer encore pendant une décennie ou deux parce qu'il n'y a pas de place pour les prendre en charge , raconte Stéphanie Leclerc.

Comme sa fille fréquente une école secondaire, il n’y a pas de service de garde. Sa fille arrive à la maison vers 15 h et quelqu’un doit être présent pour elle. Comme bien des parents, elle doit prendre des congés lors des journées pédagogiques et a bien du mal à trouver des endroits qui peuvent l’accueillir durant les plus longues périodes de congé.

Les places de répit, on ne sait pas si on va en avoir. Du service de garde de l'école, il n'y en a pas toujours. On peut ajouter les camps d'été, la semaine de relâche, on n'est jamais certains si on va avoir une place. On est au bout de l'épuisement , mentionne Stéphanie Leclerc à l’émission Première Heure.

Un porte-voix

Le regroupement Répit Québec se veut en quelque sorte le porte-voix de ces parents et des maisons de répit, pour en arriver à des solutions pérennes.

On veut vraiment créer des canaux de communication avec le gouvernement en place. On sait que le gouvernement en place à une certaine ouverture par rapport au répit pour les familles de personnes handicapées. On veut maintenant s'asseoir ensemble et réfléchir à des solutions , soutient la chargée de projets pour Répit Québec, Carolyne Lavoie.

Une initiative saluée par Stéphanie Leclerc.

D'avoir un regroupement, mon espoir, ce serait que ça soit une voix plus forte pour porter la réalité des organismes de répit à la grandeur de la province , dit-elle.

Financement et main-d'œuvre

Le nerf de la guerre demeure le financement des maisons de répit. Carolyne Lavoie affirme vouloir travailler à trouver des sources de revenus différentes de celles qui existent actuellement.

Présentement, ce n'est pas récurrent, le financement diminue aussi. Le répit est souvent financé par projet et non selon la mission. Le financement va durer un an, deux ans et ensuite va tomber. Les organismes ne peuvent pas se concentrer complètement sur les services offerts , explique-t-elle.

Devant le manque de financement et de main-d’œuvre qualifiée, certaines ressources décident de fermer leurs portes.

Il y a des régions où il n'y a rien. Il y a des régions aussi où le territoire est tellement vaste, que les parents vont avoir à faire une heure, deux heures de voiture pour avoir accès à un 24-48h de répit. Ils préfèrent laisser tomber , souligne Carolyne Lavoie.

Répit Québec a formé plusieurs comités de travail et compte proposer prochainement des pistes de solutions au gouvernement du Québec. Des démarches sont également en cours, auprès d’étudiants des cégeps et des universités, afin de les sensibiliser à la possibilité de faire une carrière en maison de répit.