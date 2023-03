La transition informatique à la SAAQ tourne au cauchemar pour certains commerçants

C'est notamment le cas de Stéphane Laframboise, président d'Unik Auto Import, une entreprise d'importation de véhicules automobiles, dont les opérations sont paralysées depuis des jours faute de pouvoir mener à bien les processus d'immatriculation à la SAAQ.

Lorsqu’ils achètent des véhicules à l’extérieur du Québec, les concessionnaires ou les entreprises doivent d’abord les faire intégrer à la banque des véhicules du Québec via les services de la SAAQ. Ils doivent ensuite faire subir une inspection mécanique obligatoire au véhicule et finalement le faire immatriculer au nom du client.

Tout cela nécessite en moyenne trois rendez-vous à la SAAQ pour un petit commerçant comme Stéphane Laframboise. Du moins avant l’arrivée du nouveau système informatique SAAQclic, qu’il a rebaptisé le crash .

« Avant, c’était lourd, mais on vivait avec. Maintenant, ils ne peuvent plus percevoir mes requêtes ni intégrer mes véhicules. On ne peut tout simplement plus rien faire. »