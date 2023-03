Du cannabis à la porte des Sherbrookois en 90 minutes

Des Sherbrookois vivant dans certains secteurs peuvent maintenant commander du cannabis à domicile. Il s'agit d'un projet pilote lancé à Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean l’été dernier, puis étendu à d’autres municipalités.

Cela permet aux consommateurs de se faire livrer une commande de la Société québécoise du cannabis (SQDC) en 90 minutes.

En plus de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le service est déjà offert à Lévis, Sainte-Anne-de-Beaupré, Trois-Rivières, Shawinigan [et] Gatineau , précise un communiqué de la SQDC. Ce dernier ajoute que l'option connaît une forte popularité auprès de la clientèle .

Les secteurs visés par le service à Sherbrooke ont comme codes postaux J1C, J1E, J1G, J1H, J1J, J1K, J1L, J1M, et J1N.

Les commandes vont pouvoir être passées sur le site web de la SQDC jusqu’à deux heures avant la fermeture de la succursale de Fleurimont , sept jours sur sept. La livraison coûtera 9 $.

Plus de détails à venir