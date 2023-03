Les organismes sherbrookois peinent à recruter des bénévoles

Sherbrooke peine à recruter des bénévoles pour donner un coup de main aux organismes lors de leurs activités quotidiennes et événements spéciaux. La Ville sonde actuellement ses citoyens pour pouvoir adapter sa stratégie de recrutement et de rétention.

C'est très rare que j'aie un organisme qui m'appelle et qui dit ‘’ je n'ai plus besoin de bénévoles, j'en ai trop’’, c'est l'inverse malheureusement , a lancé d'emblée la directrice générale du Centre d'action bénévole de Sherbrooke, Katherine Levasseur, au micro de Vivement le retour.

Le recrutement de bénévoles est loin d’être une tâche facile. C'est quand même 250 organismes communautaires qui recherchent activement des bénévoles et qui nous mentionnent que c'est difficile le recrutement , ajoute-t-elle.

« C’est moins facile qu’avant de garder les bénévoles engagés à long terme. » — Une citation de Katherine Levasseur, directrice générale du Centre d'action bénévole de Sherbrooke

Il faut aller voir les gens qui s'impliquent ou qui ne s'impliquent pas pour essayer de comprendre les motivations ou les freins , renchérit la directrice générale.

D’où l’idée de sonder les Sherbrookois pour dresser un portrait du bénévolat dans la communauté, une première initiative du genre à Sherbrooke. Les intéressés peuvent répondre à un court questionnaire mis en ligne sur le site Internet de la Ville.

Avec le vieillissement de la population, la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, on s'est questionné si, en 2023, le bénévolat allait bien, mais aussi sur le profil des gens qui s'impliquent et les raisons des gens qui ne s'impliquent pas , précise Katherine Levasseur.

Les intéressés ont jusqu’au 15 mars pour répondre au sondage. Les résultats seront ensuite présentés aux élus municipaux, aux députés provinciaux et fédéraux ainsi qu'aux organismes communautaires le printemps prochain.

On rassemble les acteurs pour voir les stratégies à prendre pour 2023 et 2024 pour soutenir les organismes dans leur recrutement et la rétention de leurs bénévoles , mentionne Katherine Levasseur.

Loisirs, santé, sports, culture, les besoins en bénévoles sont dans tous les domaines, estime la directrice générale, qui espère convaincre les Sherbrookois de donner généreusement de leur temps.