Le Québec inc. veut que le prochain budget attaque de front le problème de main-d’œuvre

Dans un contexte où il y a plus de postes vacants que de chômeurs, les organisations recommandent d'agir entre autres pour former la relève et renforcer les formations d'appoint, améliorer les processus d'immigration, encourager le prolongement de la vie active ainsi qu'améliorer la reconnaissance des acquis et des compétences , affirment six organisations économiques.

Celles-ci rencontraient vendredi matin le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, pour lui faire part de leurs priorités pour le prochain budget. Au troisième trimestre de 2022, on dénombrait 244 000 postes vacants (+106 000 en trois ans), alors que le nombre de personnes au chômage était de 199 500 en septembre 2022.

« Le milieu des affaires demande des investissements pour rehausser la performance des programmes comme Opération main-d'œuvre et des processus de sélection et d'intégration des talents internationaux. » — Une citation de Michel Leblanc de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Pour pallier le manque de main-d'œuvre, plusieurs chambres de commerce recommandent aussi au gouvernement de soutenir davantage l’innovation et la productivité.

Les PME du Québec ont des taxes sur la masse salariale 32 % plus élevées ici qu'en Ontario et 8 autres provinces ont un taux d'impôt réduit plus bas qu'ici. Pourtant, baisser leur fiscalité leur permettrait d'investir dans leurs employés, en innovation et en productivité , fait valoir François Vincent, vice-président pour le Québec à la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

François Vincent, vice-président Québec de la FCEI Photo : Radio-Canada

Quatre enjeux

Du côté fiscal, le Québec inc. demande aussi que la déduction pour petites entreprises soit étendue à tous les secteurs d’activité et pas uniquement aux secteurs primaire et manufacturier.

Le gouvernement a aussi le pouvoir de présenter les mesures fiscales permettant de faciliter le repreneuriat et de répondre aux attentes des régions québécoises. Cela inclut notamment la régionalisation du capital de risque, le développement des infrastructures de transport et de télécommunications, la performance du Plan pour une économie verte 2030 ainsi que l'accès aux logements locatifs, pour ne nommer que ceux-ci , déclare de son côté Charles Milliard, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Hier, c’était les syndicats qui avaient présenté leurs attentes en vue du prochain budget. Selon ces derniers, le Québec doit renoncer aux baisses d’impôt d'environ 2 milliards de dollars promises en campagne électorale et plutôt réinvestir ces sommes-là notamment dans les services publics, la lutte aux changements climatiques et le développement économique.