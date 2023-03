René Richard Cyr revisite les personnages de Michel Tremblay à Télé-Québec 

Dans cette émission spéciale qui souligne le 80e anniversaire de naissance du dramaturge, une dizaine de comédiens et de comédiennes, dont Marilyne Castonguay, Gilles Renaud, Céline Bonnier, Benoit McGinnis et Ève Landry, se réuniront sur scène pour présenter des monologues, des dialogues, des chœurs ou des chansons.

Brigitte Boisjoli et Ariane Moffatt seront également de la partie avec des prestations musicales.

La distribution du théâtre-variétés «Michel Tremblay en quatre-vingts temps» Photo : Télé-Québec / Eric Myre

Le titre du théâtre-variétés réfère à Albertine en cinq temps, dialogue déchirant d'une femme avec elle-même à cinq âges de sa vie.

Le travail dramaturgique de René Richard Cyr retrace l'arbre généalogique des personnages marquants de Michel Tremblay au fil des époques, puisant dans un riche répertoire et abordant notamment l'émancipation de la condition ouvrière, féminine et queer.

Au fil de sa carrière, l’illustre dramaturge québécois a créé plus de 30 pièces, jouées dans plusieurs langues un peu partout dans le monde.

Michel Tremblay en quatre-vingt-temps sera diffusé en rappel le 5 mars à 20 h et le 22 mars à 22 h, en plus d’être offert en simultané et en rattrapage sur le site de Télé-Québec  (Nouvelle fenêtre) .