Des résidents de Tracadie sursautent en recevant leur facture d’impôt foncier

Cet ajout a suscité la colère chez les citoyens affectés et chez le maire de la Municipalité régionale de Tracadie, Denis Losier. Il n’exige rien de moins qu’une correction immédiate de cette erreur monumentale et des excuses de la part de la province, car le conseil municipal n'a jamais approuvé cette hausse.

La Municipalité régionale de Tracadie a ublié un avis sur sa page Facebook jeudi soir. Photo : Page Facebook Municipalité régionale de Tracadie

La Ville a émis un avis d’explication sur sa page Facebook.

Les factures d’impôts fonciers sont arrivées à la poste et on vient de constater qu’une erreur de la part de la province a été faite sur les factures des quartiers 1 à 6 (les quartiers ruraux) ainsi que celles des secteurs de Pointe-à-Bouleau et Canton-des-Basque. L’administration municipale travaille à corriger la situation et est actuellement en attente des directives de la province , peut-on y lire.

Le maire de Tracadie, Denis Losier, est en colère devant la décision de Fredericton. Photo : Radio-Canada : Mario Landry

Selon les explications du maire Denis Losier, les propriétaires fonciers des quartiers des anciens DSL de Tracadie paient déjà 0,41 $ par 100 $ d’évaluation dans leurs comptes de taxation foncière pour l’entretien des routes.

Cette taxation additionnelle par la province signifie qu’ils doivent payer en double pour un seul et même service.

« Une insulte »

Le maire indique qu’il est injuste que Fredericton impose unilatéralement, sans l’approbation de la ville, cette augmentation majeure.

« C’est une insulte. La province doit réparer sa bévue et reconnaître son erreur. Le maire et les conseillers se font crucifier sur la place publique pour une décision que nous n’avons jamais prise et ça, on ne le prend pas. Ce n’est pas la faute du maire, ni la faute du conseil municipal. » — Une citation de Denis Losier, maire de la Municipalité régionale de Tracadie

La question de qui s’occupe des routes des anciens DSL de Tracadie fait toujours l’objet de discussions entre la province et la ville. À l'automne 2022, la municipalité a officiellement demandé au gouvernement Higgs de reprendre possession de plus de 200 kilomètres de route.

Tracadie est responsable de ces routes depuis 2020.

Jeff Carr, ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, le 1er mars 2023 à Campbellton. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Cette idée de doubler la facturation pour l’entretien des routes ne passe vraiment pas aux yeux du maire.

C’est inacceptable. On ne parle pas d’une erreur minime. Pour certains propriétaires, on parle de plus de 1000 $ additionnels. Pensez une seconde aux familles qui ont de la difficulté à arriver. On n'avale pas cette couleuvre sans rien faire , promet Denis Losier.

Le député libéral de Tracadie, Keith Chiasson, n’a également pas l’intention d’en rester là.

La première chose sur ma liste est de parler avec le ministre des Transports Jeff Carr pour mieux comprendre ce qui se passe avec les routes , a-t-il commenté.

Une demande d'explication a été faite au gouvernement provincial qui n'a pas répondu au moment d'écrire ces lignes.