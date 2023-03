Des réfugiés afghans meurent dans un accident de la route en Colombie-Britannique

Selon la Gendarmerie royale du Canada (GRC), un camion Ford F150 a traversé la ligne médiane de la route 5 près de Clearwater, située à plus de 120 km au nord de Kamloops. L'automobiliste a percuté une camionnette tirant une remorque, puis est entré en collision avec le véhicule dont les occupants comprenaient des réfugiés récemment débarqués au pays.

Trois personnes de ce dernier véhicule ont perdu la vie, tandis que deux autres ont été grièvement blessées.

La police a déclaré que les conditions routières n'étaient pas un facteur dans l'accident. La GRC poursuit son enquête afin de comprendre les causes et circonstances de l'événement.

Le premier ministre David Eby et le ministre provincial des Transports, Rob Fleming, se sont dits profondément attristés d'apprendre la nouvelle et ont présenté leurs condoléances à la famille et aux amis des personnes impliquées.