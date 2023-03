Des travailleurs de la santé veulent être impliqués dans l’utilisation des fonds d’Ottawa

En vertu de cette entente de principe, la Saskatchewan recevra une dotation unique de 61 millions de dollars cette année, en plus de versements supplémentaires de 111 millions de dollars par an pendant 10 ans pour le financement des soins de santé.

Selon le président du Collège des médecins de famille de la Saskatchewan, Andries Muller, environ un habitant de la province sur six n'a pas de médecin de famille. Cela entraîne, selon lui, des temps d'attente plus longs dans les salles d'urgence et les cliniques sans rendez-vous.

Dr Muller souhaite qu'une part importante du financement fédéral soit consacrée à la restructuration du système de santé dans la province. Il affirme qu’une transition vers un modèle axé sur les soins en équipe dans les cliniques permettrait aux médecins de famille de voir plus de patients.

Nous avons fait un calcul approximatif et si nous pouvions avoir un travailleur social, une infirmière praticienne, un pharmacien et peut-être un physiothérapeute [à notre clinique], nous [les médecins] pourrions probablement prendre chacun 5 à 10 familles de plus dans notre pratique , soutient Dr Muller.

Si vous étendez cela à l'ensemble de la province, cela peut représenter une amélioration significative des soins aux patients , ajoute-t-il.

« Par exemple, le nettoyage du cérumen dans l'oreille, si vous avez une infirmière qui peut le faire, cela libère le médecin de famille pour s'occuper de patients plus complexes. » — Une citation de Dr Andries Muller, président du Collège des médecins de famille de la Saskatchewan

Dr Andries Muller croit que le passage au modèle axé sur les soins en équipe pourrait améliorer de façon « significative des soins aux patients ». Photo : Gracieuseté: University of Saskatchewan

Dr Andries Muller croit également que le passage aux soins en équipe pourrait faire en sorte que moins de médecins de famille quittent la province.

Il serait bénéfique d'alléger le stress écrasant des médecins de famille en exercice, car ils seraient alors plus susceptibles de rester [en Saskatchewan] , estime-t-il.

Un avis partagé par le pharmacien et copropriétaire de Legends Medical Clinic et de Legends Pharmacy à Warman, Glenn Murray. Selon lui, l'intégration d'infirmières praticiennes dans la pratique des médecins pourrait réduire les longues périodes d'attente aux cliniques sans rendez-vous.

Les consultations sans rendez-vous continuent de se remplir de patients qui ont eu un médecin de famille pendant des années et qui l'ont perdu. Nous parlons de milliers de patients dans la région locale de Saskatoon. C'est accablant pour l'ensemble du système. C'est effrayant.

Glenn Murray affirme qu'actuellement, deux des trois médecins à la clinique médicale Legends pourraient quitter leurs postes sous peu. Legends Medical Clinic est la seule clinique sans rendez-vous pour les patients à Warman, à environ 20 km au nord-est de Saskatoon.

Garder les infirmières

De son côté, la présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de la Saskatchewan, Tracy Zambory, affirme que la rétention en poste des infirmières est essentielle pour la province.

Si nous ne retenons pas les infirmières en fin ou en milieu de carrière, le nombre d'infirmières que nous ferons venir dans la province n'aura aucune importance , a déclaré Tracy Zambory.

Selon elle, les infirmières expérimentées sont importantes pour donner confiance aux nouvelles infirmières afin qu'elles restent dans le domaine.

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de la Saskatchewan, Tracy Zambory, affirme que la rétention en poste des infirmières est essentielle pour la province. Photo : Radio-Canada

Tracy Zambory plaide pour qu’une partie des fonds fédéraux soit utilisée pour créer un groupe de travail provincial sur les soins infirmiers qui se concentre sur le maintien des infirmières en Saskatchewan.

Le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman, a déclaré mercredi qu'une partie des 61 millions de dollars servira à créer des places supplémentaires dans les écoles de soins infirmiers.

Avec les informations de Will McLernon