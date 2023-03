Connaissez-vous l’histoire des retailles de lames de patin de Québec? Utilisées pour orner les escaliers et les garde-corps de nombreuses galeries à la fin des années 1940, elles ont voyagé bien plus loin qu’on l’imagine. On en trouve non seulement dans toute la capitale, mais aussi loin qu’à Laval et Baie-Saint-Paul!

Où que vous les trouviez, ces jolies retailles viennent toutes de la St. Lawrence Manufacturing Company. Établie à Saint-Roch au sortir de la Seconde Guerre mondiale, puis déménagée à Beauport, cette entreprise de Québec est devenue, pendant un temps, la plus grande productrice de lames de patins au monde.

Ses lames, découpées à la pièce dans de larges plaques de métal, se sont vendues par millions. Mais les retailles n’ont pas été mises au rebut pour autant. Sans que l’on connaisse la date précise où ce commerce a commencé, il semble que des ferblantiers ont vite cerné leur potentiel décoratif.

Une jolie galerie de Limoilou, avec son patient locataire Photo : Gracieuseté : Jacques A. Fortin

« Les retailles étaient vendues par lots de 50, et chaque barre faisait 12 pieds de long. Je crois que les ferblantiers les achetaient au poids. Je me souviens qu’ils préféraient utiliser les retailles des lames de patins de fantaisie, parce qu’elles étaient plus épaisses. » — Une citation de Roger Létourneau, contrôleur chez SLM, (1960-1970)

On remarque deux motifs différents sur cet escalier de Limoilou. Les grandeurs et les formes des lames varient selon les retailles utilisées. Photo : Gracieuseté : Jacques A. Fortin

Ces plaques décoratives ont été largement utilisées durant tout le milieu du 20e siècle, notamment à Limoilou, à laquelle elles sont souvent associées, sans doute parce qu’elles y ont foisonné à une époque. On en parle d’ailleurs souvent comme des retailles de Limoilou .

Une jolie mise en valeur des retailles sur l'avenue de Manrèse, dans le quartier Montcalm Photo : Gracieuseté : Jacques A. Fortin

Mais on aurait tort de ne les associer qu’à ce secteur. Mes promenades dans les rues de Saint-Sauveur, Montcalm et Sainte-Foy m’ont vite prouvé qu’on peut en repérer assez loin du centre-ville, près de la rue Myrand par exemple, ainsi qu’à l’est de la route de l’Église. En poussant vers l’ouest, j’en ai aussi trouvé sur le boulevard Pie XII, sur la galerie d'une maison très coquette, appartenant au même propriétaire depuis 55 ans!

Une coquette maison de la rue Pie XII aux retailles de lames bien mises en valeur Photo : Gracieuseté : Jacques A. Fortin

Alors que j’étais lancée dans une véritable traque, histoire de voir jusqu’où s’étendait l’héritage de la St. Lawrence Manufacturing Company (devenue SLM par la suite), l’historien Jean-François Caron a élargi ma quête en m’apprenant qu’on en avait orné plusieurs croix de chemin de la Rive-Sud, à Pintendre, et à Lac-Etchemin, à une bonne centaine de kilomètres de Québec.

C’est à ce moment qu’un collègue m’a envoyé une photo d’une galerie de la rue Saint-Jean-Baptiste, à Baie-Saint-Paul. Regarde ça! , m’a-t-il écrit, On retrouve tes fameuses retailles jusque dans la région de Charlevoix!

La maison de Micheline Ménard, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, à Baie-Saint-Paul Photo : Gracieuseté : Guillaume Morin

Une précieuse réserve à Baie-Saint-Paul

Aux dires de Micheline Ménard, propriétaire du 163, rue Saint-Jean-Baptiste, une des rues les plus pittoresques de Baie-Saint-Paul, les retailles de lames de sa galerie suscitent bien des éloges, en plus de faire le bonheur des photographes.

N’étant propriétaire de la demeure que depuis 1988, elle ne sait pas quand elles ont été ajoutées à la galerie. Elles n’en faisaient pas partie à l’origine. Mais quand est venu le temps de rénover, elle n’a jamais songé à s’en départir.

Au contraire, en plus de conserver celles de la façade, elle a réussi à se constituer une petite réserve en récupérant toutes celles qui ornaient le côté de la maison, qu’elle a démantelées par sections d’environ 4 pieds.

« J’ai fait des provisions, au cas où avec le temps il y en a qui se détérioreraient et qu’elles seraient plus réparables, parce que ça se magane pas mal, quand même. » — Une citation de Micheline Ménard, propriétaire

La galerie de Micheline Ménard, à Baie-Saint-Paul Photo : Gracieuseté : Guillaume Morin

Les retailles de trop ont été remises en état par un ami qui travaillait le fer. Il les a sablées et les a couvertes d’une sorte de laminage, une teinture cuite qui devrait leur permettre de traverser les années et les intempéries , raconte madame Ménard.

Les retailles de lames seraient assez convoitées, selon elle. Elle raconte avoir eu plusieurs offres d’achat, qu’elle a toutes refusées.

« Il y a des gens qui les voulaient, des brocanteurs, ou des gens qui ramassent des vieilles choses, mais j’ai pas voulu les vendre. Pour moi, ça n’a pas vraiment de valeur monétaire. Même si vous m’en offriez 200 dollars de la plaque, je ne vous les céderais pas! » — Une citation de Micheline Ménard

Une maison arborant les fameuses retailles de Québec, à plus de 200 kilomètres de la capitale, à Pont-Viau Photo : Gracieuseté : Martin Dubois

Des retailles jusqu’à Montréal

Micheline Ménard n’a aucune idée de la façon dont les retailles se sont retrouvées à Baie-Saint-Paul. Mais chaque fois qu’elle vient faire un tour à Québec, elle en remarque sur son chemin, sur l’ancienne route 138, surtout dans le coin de Château-Richer, sur l’avenue Royale , précise-t-elle.

Le consultant en patrimoine Martin Dubois, qui a été appelé à réaliser de nombreux inventaires patrimoniaux à travers le Québec, n’est pas surpris. Il confie avoir retracé des retailles de lames jusque dans la région de Montréal, ce qui l’a tout de même un peu étonné.

Des retailles de lames débusquées lors d'un recensement patrimonial, dans la région de Laval Photo : Gracieuseté : Martin Dubois

« Même si c’est très concentré dans la ville de Québec, j’en ai retrouvé aussi loin qu’à Laval. Dans le secteur de Pont-Viau, on en compte même plusieurs sur la rue Saint-Hubert. » — Une citation de Martin Dubois, consultant en patrimoine, président de Patri-Arch

Il en a également remarquées à Saguenay-Lac Saint-Jean, sur des croix de chemin, qui rappellent celles de la Rive-Sud de Québec.

Des retailles de lames sur une croix de chemin, à Lac-Etchemin Photo : Paul Turcotte (Les croix de chemin au Québec)

« Quand on connaît cet élément-là et qu’on est capable de le reconnaître facilement, c’est intéressant de voir que ç'a quand même eu une diffusion assez importante. Il y a visiblement eu un certain effet de mode, un certain engouement aussi, qui a duré plusieurs années. » — Une citation de Martin Dubois

Une équipe d'ouvriers de SLM, dans l'usine de Saint-Roch, en 1957 Photo : Courtoisie / Album de famille de Martin Lamonde

Québec, ancien premier producteur mondial de lames de patin

Avant de devenir célèbre grâce à ses lames de patin et ses fameuses retailles, la St. Lawrence Manufacturing Company a commencé ses opérations en produisant des objets recyclés à partir de surplus de la guerre, ce qui suggère que la récupération a fait partie de sa philosophie dès ses débuts.

Dans sa première usine, inaugurée dans Saint-Roch, en 1945, elle a fabriqué des cendriers sur pied et des briquets conçus avec des douilles de cartouches reconditionnées, qui se seraient écoulés à plus d’un million d’exemplaires.

Un cendrier et un briquet fabriqués avec des douilles de l'Arsenal de Québec Photo : Gracieuseté : Danielle Vallières (Guillaume Lizotte)

C’est par la suite que son fondateur, Georges Couture, a eu l’idée de se lancer dans les lames de patin. Mais plutôt que de ne proposer qu’une seule taille, comme le faisaient d’autres producteurs, il a produit les siennes dans 17 grandeurs différentes, s’assurant un succès instantané.

À la fin des années 1950, les affaires étaient devenues si prospères qu’on a ouvert une seconde usine, à Giffard, fusionnée à Beauport aujourd’hui.

Entretemps, la sœur de Georges, Élise Couture, avait épousé un jeune joueur de hockey des plus prometteurs : Jean Béliveau.

Jean Béliveau, à droite, lors d'une activité-bénéfice à Québec, en 1966 Photo : Archives Ville de Québec / Tous droits réservés / Expocité

« Jean Béliveau est venu plusieurs fois à l’usine. Je pense même qu’il a fait un peu de promotion pour les lames SLM. Probablement que la plupart des joueurs de la LNH ont patiné sur des lames SLM à cette époque. » — Une citation de Roger Létourneau, contrôleur chez SLM (1960-1970)

SLM était aussi créative que polyvalente. En plus des lames de patin, elle a joué les pionnières en lançant des protecteurs de lame en plastique, plutôt qu’en bois ou en caoutchouc. Son usine a aussi produit des systèmes d’embrayages pour les motoneiges, ainsi que des plaques d’immatriculation pour tout le Québec et le Manitoba.

Dans ses belles années, SLM comptait près de 600 employés.

Un ouvrier de SLM en plein polissage de lame, en 1975 Photo : Archives Ville de Québec / Fonds Le Soleil / Jean-Marie Villeneuve / Tous droits réservés

Considérée comme l’un des fleurons du Québec en 1970 – au même titre que Bombardier, reconnue pour ses motoneiges –, la compagnie a cependant connu des heures difficiles par la suite.

Après avoir changé de mains plusieurs fois, SLM a fini par être absorbée par une division de Reebok International. L’usine de Beauport, qui avait survécu à celle de Saint-Roch, a cessé ses opérations en 1997.

Un petit aperçu de l'ancienne usine de Beauport, avant qu'elle ne subisse une transformation radicale Photo : Radio-Canada

Souvenirs d’une usine disparue

Cette usine, située derrière le Vélo Vert, sur le boulevard Sainte-Anne, a été radicalement transformée en 2021, pour les besoins d’un nouveau locataire, la CNESST . Mais j’ai eu la chance de parcourir les lieux avant leur métamorphose, alors qu’ils étaient encore occupés par le fabricant de jouets Gladius.

À ce moment, leur passé était encore perceptible. On pouvait même apercevoir des poutres déformées par un ancien incendie, survenu à l’usine en 1970.

Une section de l'ancienne usine. L'ensemble couvrait un énorme quadrilatère compris entre le boulevard Sainte-Anne et la voie ferrée. Photo : Radio-Canada

Dans une des sections, Christian Audette, chef de service chez Gladius, m’a aussi fait découvrir, affleurant sous un portillon de plâtre effrité, les retailles de lames qui avaient servi à renforcer l’arche d’une porte de 8 pieds de haut.

« Quelqu’un a eu l’idée d’utiliser des retailles pour faire une sorte de béton armé. Ces gens-là étaient vraiment des as du recyclage. Ils se servaient des retailles pour un peu n’importe quoi! » — Une citation de Christian Audette, chef service et informatique chez Gladius

Une retaille de lame, utilisée pour renforcer le béton au-dessus de l'arche d'une porte, dans l'ancienne usine SLM Photo : Radio-Canada

Attaché au lieu et à son histoire, Christian Audette m’a raconté comment d’anciens employés de l’usine, établis dans les rues des alentours, étaient revenus jeter un coup d’oeil sur leur lieu de travail d’autrefois, ce qui lui avait permis d’en apprendre un peu plus sur eux.

« Ceux qui venaient se construire autour, c’était pour travailler ici. Ça fait que le matin ça leur prenait 5 secondes pis ils étaient rendus dans l’entreprise ici. Puis le midi, ils pouvaient aller manger avec la petite famille sans problème. » — Une citation de Christian Audette

En nettoyant les lieux à leur arrivée, les employés de Gladius avaient trouvé une lame de patin oubliée, coincée entre le mur et le plancher. Elle nous attendait. Elle voulait raconter son histoire! m’avait lancé Audette dans un grand sourire.

Christian Audette et sa lame de patin SLM Photo : Radio-Canada

Aujourd’hui, de l’usine de 46 000 pieds carrés d’autrefois (4273 mètres carrés), il ne reste plus que le toit, soutenu par quelques poutres d’acier, et cette vieille lame, que Christian Audette conserve en souvenir.

Un patrimoine de plus en plus rare

À l’instar de l’usine, les retailles de lames de Québec pourraient-elles disparaître elles aussi du paysage? La question se pose, alors qu’elles se font de plus en plus rares.

Des retailles de lames sur une maison de la rue Gigault, à Sainte-Foy Photo : Radio-Canada / Catherine Lachaussée

Après avoir connu leur apogée, sans doute autour des années 1970, elles semblent en déclin partout. Les démolitions de maisons ont fait leur œuvre, et les rénovations au goût du jour aussi. Il n’est plus rare d’en apercevoir dans la benne d’un écocentre, d’où elles partent pour un voyage sans retour.

Un autre bel exemple de retailles sur l'avenue Fournier, près de la route de l'Église, à Sainte-Foy Photo : Radio-Canada / Catherine Lachaussée

C’est d’autant plus dommage qu’il est possible de les reconditionner. Mais encore faut-il s’entendre sur leur valeur. Or, ce patrimoine demeure méconnu. Il n’a jamais été recensé précisément. On n’a aucune idée de son étendue, ni même de toutes les formes qu’il a pu prendre.

Les retailles de lames d'une galerie, dans la partie ouest de Sainte-Foy Photo : Gracieuseté : Jacques A. Fortin

Une visite dans la maison de Louise et Laurent Bédard, dont la galerie ornementée avait attiré mon attention sur Pie XII, m'a d’ailleurs permis de découvrir quelque chose d’inattendu : un escalier intérieur en forme de retailles de lames de patin. Une vraie rareté, m’a confirmé le consultant en patrimoine Martin Dubois.

Un escalier intérieur menant au sous-sol, dans une maison du boulevard Pie XII Photo : Gracieuseté : Louise Bédard

Même si plusieurs sont au courant, certains propriétaires demeurent surpris quand on leur parle de l’origine des fameuses retailles de lames de Québec. Je pensais que c’était une légende urbaine , m’a dit l’un d’eux, heureux d’en apprendre plus.

Il ne fait aucun doute que si l’on espère voir ce patrimoine traverser le temps, son histoire gagnerait à être connue, surtout qu’elle semble assez unique à l’échelle mondiale.

Une oeuvre d'art publique mettant en valeur les fameuses retailles de lames de Québec, sur la 3e Avenue, dans Limoilou Photo : Gracieuseté : Jacques A. Fortin

« C’est sûr que plus les gens vont connaître l'intérêt de cet élément-là, plus ils vont vouloir le conserver. C’est un patrimoine d’autant plus intéressant que c’est une particularité d’une ville nordique, de fabriquer des lames de patin. C’est intéressant de voir que même dans l’architecture, cette nordicité-là est présente. » — Une citation de Martin Dubois, consultant en patrimoine, président de Patri-Arch

Si vous en voyez autour de vous, envoyez-nous vos photos! Plus vous serez nombreux à le faire, plus on en saura sur le fabuleux voyage des lames de patins de Québec.

(Pour participer à l'album, envoyez vos photos, ainsi que leur provenance, à l’adresse suivante : catherine.lachaussee@radio-canada.ca)