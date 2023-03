Pourquoi les taux d’intérêt des comptes d’épargne stagnent-ils?

Dans les faits, les comptes d'épargne ne rapportent guère plus aujourd'hui qu'il y a un an, lorsque le taux d'intérêt débiteur de la Banque du Canada était de 0,25 %, soit au plus bas niveau jamais enregistré.

À titre d’exemple, les cinq plus grandes banques du Canada offrent un compte d'épargne de base dont le taux oscille entre 0,01 % et 0,03 %. Une épargne de 1000 $ pendant un an rapportera donc tout au plus 10 à 35 cents d'intérêt.

Même les comptes d'épargne dits à intérêt élevé , qui sont conditionnés à des soldes minimums, rapportent moins de 2 % sur une année.

Dans ce contexte bancaire à deux vitesses, les clients restent très conscients de l'écart des taux entre l'argent qu'ils doivent et ce qu'ils peuvent épargner, constate Natasha Macmillan, directrice des services bancaires courants du site web de comparaison de taux Ratehub.ca.

Dès que la Banque du Canada augmente son taux d'intérêt, nous voyons que cela se traduit immédiatement du côté des emprunts, explique-t-elle à CBC. Mais il faut un peu plus de temps pour que cela se répercute du côté de l'épargne à taux d'intérêt élevé – pas tout à fait aussi rapidement [et] pas tout à fait au même rythme.

Caisses pleines

L'écart des taux actuels n’a jamais été aussi lucratif pour les banques. En 1981, lorsque le taux d'inflation au Canada avait atteint un sommet de plus de 12 %, les comptes d'épargne rapportaient 19 % d'intérêt. En 1990, quand le taux d'inflation s’élevait à environ 5 %, les comptes d'épargne rapportaient près du double.

Plusieurs raisons expliquent l’écart entre les taux d’emprunt et ceux des intérêts d’épargne en 2023, indique Claire Célérier, professeure en finances à la Rotman School of Business de l'Université de Toronto.

Les grandes banques disposent de centaines de milliards de dollars de dépôts dans leurs caisses, selon les résultats trimestriels publiés cette semaine.

Claire Célérier, professeure agrégée de finances de l'Université de Toronto Photo : Dean Gariepy / CBC

Alors que les banques sont elles-mêmes soumises à des coûts d'emprunt plus élevés, les dépôts des clients constituent environ deux tiers de leur source de financement. Dans le contexte actuel, comme elles disposent de suffisamment de fonds pour répondre à leurs besoins, elles n'ont guère intérêt à essayer de convaincre les gens de leur en donner davantage.

« [Les banques] ne sont pas stressées à l'idée d'avoir accès à plus de fonds. » — Une citation de Claire Célérier, professeure en finances à l'Université de Toronto

Le marché hypothécaire ralentit, elles n'ont donc pas besoin de plus de fonds pour financer davantage de prêts hypothécaires , analyse Mme Célérier.

Frilosité

La principale raison pour laquelle les taux d’intérêt des comptes d'épargne n'augmentent pas aussi vite ou aussi haut s'explique par la réticence des clients à changer de banque, phénomène que les économistes surnomment la viscosité du marché, poursuit la professeure en finances.

La plupart des Canadiens préfèrent placer leur argent dans une banque qu'ils connaissent, à laquelle ils font confiance, de sorte que beaucoup ne se donnent pas la peine de chercher des taux d'intérêt plus élevés, analyse-t-elle.

Cette observation se confirme par des témoignages que CBC a recueillis parmi des Torontois. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi, j'ai simplement supposé que c'était comme ça , reconnaît Kumbo Mwanangonze au sujet du faible taux d’intérêt qu'il obtient sur son compte d'épargne. Je n'ai jamais vraiment considéré mon compte d'épargne comme un moyen de générer de l'argent supplémentaire , partage-t-il.

Kumbo Mwanangonze, un épargnant interrogé dans les rues de Toronto. Photo : CBC

Également interpellé sur le sujet, Josh Chan affirme que les clients désintéressés sont en partie responsables de la situation par leur complaisance, mais il considère qu'en fin de compte il n'y a pas assez de concurrence pour l'épargne en général. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un monopole, mais il n'y a certainement pas assez de choix , relève-t-il.

Statu quo lucratif

Jennie Darnley a travaillé dans l'une des grandes banques, un emploi qui, selon elle, lui a permis de réaliser à quel point ces institutions rendent difficile le changement de banque. Vous êtes censé investir vos biens les plus précieux dans ces banques et leur faire confiance, mais je ne sais pas vraiment si elles ont à l'esprit l'intérêt du public , reconnaît-elle.

En résumé, il incombe aux clients de magasiner de meilleures offres lorsqu'ils le peuvent, car le statu quo enrichit les banques qui réalisent des bénéfices en ne répercutant pas la hausse des taux d'intérêt , constate Claire Célérier.

« Lorsque le niveau des taux d'intérêt d'un compte d'épargne est inférieur à l'inflation, les gens perdent de l'argent et les économies fondent. » — Une citation de Claire Célérier, professeure en finances à l'Université de Toronto

Interpellées sur le fait que l’épargne n’a pas bénéficié de la hausse générale des taux, la Banque Royale, la Banque TD, la CIBC, la Banque Scotia et la Banque de Montréal ont toutes répondu avec le même message : leurs taux sont calculés à partir d'une variété de coûts de financement, et bien que les taux des comptes d'épargne soient compétitifs, les clients peuvent souvent obtenir des taux plus élevés avec des produits comme les Taux des certificats de placement garanti (CPG) pour des placements à plus haut rendement sur des montants inaccessibles pendant une période fixe.

D'après les informations de Pete Evans et de Nisha Patel, de CBC