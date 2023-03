Mort à l’urgence de Fredericton : la charge de travail des infirmières était trop lourde

Les infirmières chargées de vérifier l’état de santé des patients dans la salle d’attente de l’urgence de Fredericton la nuit où un patient est mort l’été dernier étaient également affectées à d’autres tâches ce soir-là et « ne pouvaient pas s’engager à effectuer des vérifications régulières ». C’est ce que révèlent des documents internes du Réseau de santé Horizon.

Selon ces documents obtenus par CBC , les ressources en personnel à l’urgence de l’Hôpital régional Dr Everett Chalmers étaient limitées.

Ils faisaient du mieux qu’ils pouvaient avec des ressources limitées, comme d’habitude , écrit Neil Gabriel, infirmier gestionnaire intérimaire dans un courriel adressé à Margaret Melanson, alors vice-présidente des services cliniques d’Horizon.

Depuis que l’hôpital d’Oromocto a réduit ses heures, il n’est pas rare que les patients doivent attendre deux heures juste pour être triés , ajoute Neil Gabriel.

En juillet dernier, un homme âgé en fauteuil roulant est décédé en attendant des soins, seul, aux services d’urgence de l’hôpital de Fredericton.

Cette nuit-là, 17 patients étaient admis à l’urgence et 29 patients patientaient dans la salle d’attente, selon des documents de représentants locaux du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.

Le ratio infirmière-patient est alarmant et incontestablement dangereux , ont déclaré des représentants syndicaux à Horizon, après le décès du patient.

Plus de 30 personnes, c’est trop pour une seule personne et l’infirmière de la salle d’attente de l’urgence ne devrait jamais être réaffectée à ce service.

Cet incident avait provoqué le congédiement par le premier ministre Blaine Higgs du président-directeur général d’Horizon, John Dornan. Celui-ci s’est depuis vu accorder la somme de 2 millions de dollars dans son procès pour ce congédiement injustifié contre la province.

La mort de ce patient a aussi poussé le premier ministre à démettre de ses fonctions la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, et à nommer Bruce Fitch à la tête de ce ministère. Les conseils d’administration des deux réseaux de santé ont aussi été révoqués.

Le lendemain du décès du patient, Horizon avait confirmé qu’une révision de cet incident avait été lancée. Aucun détail sur le patient ou sur les circonstances de sa mort n’a été rendu public et plusieurs sections des 147 pages de ces documents internes ont été caviardées pour des raisons de confidentialité.

Le gouvernement voulait des réponses

Selon les documents, le gouvernement a fait pression pour obtenir des réponses sur ce qui est survenu, quelques jours après l’incident.

Margaret Melanson, alors présidente-directrice générale par intérim, a écrit que le sous-ministre de la santé lui avait demandé le moment où seraient disponibles les recommandations du rapport.

Je crois qu’ils veulent quelque chose le plus rapidement possible.

Margaret Melanson, présidente et cheffe de la direction par intérim du réseau de santé Horizon, le 15 septembre 2022 à Fredericton. Photo : CBC / Jacques Poitras

Un plan d’action a été soumis à Margaret Melanson le 22 juillet par Steve Savoie, le directeur régional administratif et co-responsable des soins d’urgence. Ce plan fait état des défis quant à la surveillance des patients aux urgences, en raison du manque de personnel.

Nos grands établissements devraient avoir [deux] infirmières de triage par quart de travail, mais en raison de la pénurie de personnel, la plupart du temps, ils ne fonctionnent qu’avec [une], ce qui augmente le risque de délais dans le triage des patients aux heures de pointe .

Des infirmières inquiètes

L’examen du processus de qualité, achevé le 25 juillet, a révélé que l’absence de surveillance constante des patients et l’incapacité à respecter les normes dans la salle d’attente du service des urgences réduisent les possibilités de détection rapide de la dégradation de la santé des patients .

Cette révision permet de déterminer les facteurs qui ont contribué à l’incident et d’identifier les recommandations et non pas de jeter le blâme sur quelqu’un.

Les documents révèlent que les infirmières craignaient d'être visées par une levée de boucliers de la part du public dans ce dossier. Leur syndicat avait alors proposé de renforcer la sécurité à l’urgence.

Les recommandations

Le Réseau de santé Horizon a refusé de commenter le rapport, qui a conduit à huit recommandations qui sont définies comme des préoccupations soulevées au cours de l’examen du processus de qualité qui n’auraient pas empêché l’incident, mais qui sont importantes pour la sécurité des patients et du personnel .

Les conclusions de cette révision ont été communiquées directement à la famille du patient.

Parmi ces recommandations, on note la mise en œuvre d’une stratégie assurant que tous les patients d’une salle d’attente soient réévalués conformément aux lignes directrices de réévaluation de l’échelle canadienne de triage et de gravité.

La révision de l'incident permet de déterminer les facteurs qui ont contribué à celui-ci et d’identifier les recommandations et non pas de jeter le blâme sur quelqu’un. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Horizon précise que depuis l’été dernier, des membres du personnel ont été ajoutés à la supervision des patients dans cinq hôpitaux, soit Moncton, Saint-Jean, Fredericton, Miramichi et Waterville et qu’une surveillance est effectuée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Le réseau de santé précise aussi que des infirmières ont été embauchées au cours des derniers mois aux services d’urgence et qu’on a fait appel à des infirmières d’agences privées lorsque cela était nécessaire.

Les trois autres recommandations principales visent l’amélioration du processus du triage d’un patient qui arrive par ambulance, la création d’un processus normalisé permettant un bilan d’enquête avant de rencontrer un fournisseur de santé et l’amélioration des transferts des patients non urgents admis aux urgences vers un lit d’hôpital disponible lorsque l’urgence déborde.

D’après le reportage de Bobbi-Jean MacKinnon