Les fausses annonces d’emploi, un type de fraude en vogue à Gatineau en 2023

L’agente relationniste du corps policier, Andrée East, précise que ces annonces peuvent apparaître sur des sites bien connus, comme Indeed, mais aussi sur les réseaux sociaux.

On peut offrir un poste en télétravail, ce qui est très attirant pour certaines personnes , dit-elle au micro de l’émission Les matins d’ici. Des citoyens peuvent donc y croire, poser leur candidature et passer une entrevue.

Le mode de ladite entrevue diffère de la normalité, ce qui devrait sonner une cloche aux victimes. On nous demande que ce soit par messages textes, et on obtient l’emploi.

[Ensuite] certaines de nos victimes vont avoir à faire des tâches administratives. On peut même se faire envoyer un chèque [qui n’aura finalement pas de fonds]. On nous demande de le déposer dans notre compte bancaire et d’effectuer des retraits pour envoyer l’argent par différents autres comptes ou pour acheter des cartes-cadeaux.

Andrée East, porte-parole du SPVG (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Andrée East ajoute que les fraudeurs justifient ces achats en disant que cela sert à gâter des clients et que le nouvel employé doit aussi fournir les informations relatives aux cartes-cadeaux.

N’importe qui peut se faire prendre, surtout ceux qui ont envie de travailler à la maison. C’est attirant, ça peut être des étudiants ou des femmes à la maison qui veulent arrondir les fins de mois.

« Si c’est trop beau pour être vrai, c’est probablement faux. Les profits faramineux, ça ne se peut pas. » — Une citation de Andrée East, agente relationniste au Service de police de la Ville de Gatineau

Autres stratagèmes

En ce Mois de la prévention de la fraude, le SPVG tient aussi à aviser ses concitoyens des autres stratagèmes observés sur son territoire. En plus des nouvelles supercheries , il y a aussi les variantes de ruses existantes .

Les fraudeurs ne manquent pas de cran ni d’imagination [...] sans égard aux dommages causés , prévient l’agente relationniste.

Les faux investissements, la cryptomonnaie

Là aussi, les fraudeurs utilisent les réseaux sociaux pour attirer leurs cibles : évidemment, on va promettre des profits faramineux .

Nos victimes vont généralement commencer avec un petit montant, puis vont se faire dire qu’elles ont fait des profits. La victime est contente, elle demande de retirer un montant d’argent, c’est accepté et on la met en confiance. Après, elle peut se mettre à investir de gros montants : des dizaines ou des centaines de milliers de dollars.

Des paiements en cryptomonnaie sont idéaux pour les fraudeurs parce que les transactions sont difficilement traçables. Photo : Getty Images / Cemile Bingol

Par la suite, on apprend que l’on continue à faire des gains, mais les choses se compliquent lorsqu’on tente de voir la couleur de cet argent. On nous demande [encore] plus d’argent pour prétexter des taxes, mais nos victimes ont tout retiré leurs économies et n’ont plus d’argent.

« Quand on parle de cryptomonnaie, c’est difficile de retracer l’argent. C’est dans le cyberespace. Ce ne sont pas des billets de banque, et souvent, ce sont des réseaux internationaux. Ça vient compliquer nos enquêtes. » — Une citation de Andrée East, agente relationniste au Service de police de la Ville de Gatineau

La vente sous pression est l’une des stratégies utilisées par les fraudeurs, par exemple, lorsqu’on présente une offre seulement valide pour 24 heures .

Il faut être à l'affût. Dans le moindre doute, on peut appeler le service de police , dit l'agente East.