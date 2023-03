La famille d’une Manitobaine accuse un hôpital de vouloir l’envoyer dans un refuge

Philomina Zachariah, qui souffre de problèmes cardiaques et rénaux, a été admise à l’hôpital Victoria de Winnipeg en décembre et a reçu son congé plusieurs semaines plus tard. L’hôpital a convaincu sa fille, Marilyn Zachariah, de prendre soin de sa mère à la maison.

Nous avons accepté de rentrer à la maison pour utiliser les soins à domicile et de confiance au système , a indiqué Marilyn Zachariah aux journalistes, dans la rotonde de l’Assemblée législative du Manitoba.

Elle précise qu’ils ont se sont occupés de Philomina Zachariah pendant six semaines, à domicile.

Après cette période, la mère de Marilyn Zachariah est retournée à l’hôpital Victoria, en janvier. Elle y est restée près d’un mois avant que le responsable des soins aux patients ne lui dise qu’elle devait être renvoyée à nouveau, selon Marilyn Zachariah, qui a dit avoir plaidé pour avoir plus de temps pour trouver d’autres arrangements.

D'après cette dernière, l’établissement sanitaire a indiqué à la famille que s'ils ne fournissaient pas d'adresse de foyer de soin, elle sera envoyée au refuge Main Street Project .

Marilyn Zachariah se dit bouleversée que le responsable des soins aux patients ait suggéré de placer sa mère dans un centre qui offre des services aux personnes souffrant de toxicomanie et aux sans-abri.

« Ma mère de 83 ans, qui attend dans un lit d’hôpital, va être emmenée au Main Street Project au lieu de recevoir les soins dont elle a besoin. » — Une citation de Marilyn Zachariah, fille de Philomina Zachariah

Mme Marilyn indique que sa mère a ensuite été transférée d’une chambre à deux lits à une autre, qui comportait déjà quatre lits.

Elle a été entassée entre d’autres lits, à tel point que les personnes qui se trouvaient dans les espaces prévus pour les lits ne pouvaient même pas bouger librement ou se déplacer , mentionne-t-elle.

Selon elle, sa mère a été laissée dans cet espace sans sonnette d’appel, sans aucun soin, parce qu’ils essayaient de faire pression pour la faire sortir .

Marilyn Zachariah soutient également que son cousin a rencontré plus tôt la ministre de la Santé, Audrey Gordon, pour lui demander de l’aide afin que Philomina Zachariah soit placée dans un foyer de soins personnels.

Dans une déclaration, le bureau de Mme Gordon a affirmé que chaque patient mérite des soins, mais a confié la responsabilité des décisions relatives au placement des personnes âgées aux experts médicaux.

Marilyn Zachariah dit avoir ramené sa mère à la maison début février, pendant quatre jours. Sa mère reçoit maintenant des soins palliatifs au centre Riverview Health.

Critiques en santé

Les chefs de l’opposition ont raconté, jeudi, des témoignages de traitements hospitaliers et de retards croissants dans les procédures de diagnostic à l’Assemblée législative du Manitoba.

Dans les derniers jours, la première ministre Heather Stefanson a fait face à des critiques du chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, lors de la période de questions, au sujet du décès d’un patient en attente de soins aux urgences du Centre des sciences de la Santé.

Il a également soulevé le cas de Philomina Zachariah pendant la période de questions, ce qui a incité la première ministre à déclarer qu’elle allait se pencher sur la question, même si, selon elle, il est inapproprié de soulever de tels cas dans en chambre.

De son côté, l'Office régional de la santé de Winnipeg n’a pas répondu immédiatement aux demandes d'entrevue de CBC /Radio-Canada.

Avec les informations de Bartley Kives