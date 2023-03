Nouvelle politique culturelle de Gatineau : 250 participants réunis pour un forum

Notre politique culturelle précédente datait de 2003. C’était la toute première politique culturelle dans la nouvelle ville fusionnée. On était dû pour la revoir , a lancé la conseillère municipale et présidente du Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine, Isabelle N. Miron en entrevue à l’émission Les matins d’ici.

Raison pour laquelle la Municipalité a invité le grand public à participer à ce forum qui se tient toute la journée. L’objectif : que les gens puissent s’approprier cette nouvelle politique culturelle , a-t-elle souligné.

Avec quelque 250 participants annoncés, l’événement affiche déjà complet.

Mais Mme N. Miron précise que les résidents peuvent aussi participer à une consultation en ligne jusqu’au 17 mars sur le site web de la Ville de Gatineau.

Lors du forum, baptisé Faire fleurir la culture à Gatineau , les participants seront invités à discuter de la place de la culture à Gatineau et à échanger sur les différentes composantes de la nouvelle politique culturelle.

Les 250 participants vont avoir quatre ateliers sur les quatre grands axes qu’on a développés dans le cadre de la rédaction de la fameuse politique culturelle , a illustré Mme N. Miron.

Parmi ces axes, a-t-elle cité en exemple, l’accès à la culture pour tous les citoyens pour réfléchir à comment favoriser la culture et la développer non pas à un seul endroit à Gatineau , mais partout à travers la Municipalité.

Faire des choix, mais ne pas délaisser la culture

Les récentes discussions au conseil municipal concernant la priorisation de certains projets - ce qui pourrait affecter le milieu culturel - risquent aussi d’être à l’ordre du jour du forum, a reconnu la présidente du Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine.

Je m’attends à ce que certains participants nous fassent part de leurs inquiétudes et c’est tout à fait normal. Mais je pense que quand on reçoit, comme ça, 250 participants à la Maison du citoyen pour toute une journée, c’est bien la preuve qu’à Gatineau, on a l’intention de prioriser les projets culturels.

La conseillère du district de l'Orée-du-Parc souhaite défendre le secteur culturel à la table du conseil municipal, mais elle reconnaît que la Ville devra faire des choix.

Pour le moment, ces enveloppes [culturelles] ne sont pas nécessairement menacées, mais c’est certain qu’il y a des projets qui nous sont tombés dessus à la Ville qu’on n’avait pas nécessairement vus venir, comme le nouvel hôpital, par exemple. Ça, ça change considérablement la donne. Ça va nécessiter des investissements de la part de la Ville. Le pot d’argent, il n’est pas sans fond, il va falloir qu’on fasse des choix, et moi, ce sera mon rôle autour de la table du conseil de m’assurer que les choix qu’on fait ne délaissent pas les investissements qu’on fait en culture.

« On sait que quand on investit de l’argent en culture, c’est carrément du simple au double. Pour chaque dollar investi en culture, ça rapporte deux dollars. Donc c’est tout à fait logique de continuer à investir en culture. » — Une citation de Isabelle N. Miron, conseillère municipale et présidente du Commission des arts, de la culture, des lettres et du patrimoine

Mme N. Miron souhaiterait que le gouvernement du Québec en fasse davantage pour aider la Municipalité dans le domaine culturel.