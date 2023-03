Avenir incertain pour le spectacle Décembre

Bien qu’il soit précipité de sonner le glas de la production saguenéenne, son avenir demeure incertain.

Interrogé quant à l'avenir de Décembre, le producteur Robert Doré a affirmé ne pas être en mesure de répondre à la question.

Ce spectacle-là a été fabriqué à la demande de la Place des Arts, pour la Place des Arts, en respectant les dimensions du Théâtre Maisonneuve. Tu ne peux pas partir avec six camions de 53 pieds renfermant les décors. Tu ne peux pas installer [la production] n’importe où. Des salles au Québec qui peuvent recevoir ce spectacle, il n’y en a pas , a-t-il expliqué, en entrevue à l’émission de radio C’est jamais pareil.

Depuis l’annonce faite quelques jours avant les Fêtes, l’équipe de Décembre est en mode solution. Pour continuer d’être présenté, le spectacle à grand déploiement devra être revu notamment au chapitre de la scénographie.

Dans les derniers mois, on a pensé à ce qu’on allait faire avec ça et à où on s’en allait avec ça. Il y a du travail à faire , a affirmé le producteur.

Robert Doré a déploré le fait de s’être retrouvé devant une décision irrévocable qui est, pour lui, difficile à avaler.

Ce n’est pas facile de recevoir ça. Je ne m'y attendais pas. C’est un coup de massue! Passer 20 ans à la Place des Arts, ce n’est pas rien , a-t-il soutenu.

La direction de la Place des Arts aurait justifié sa décision en invoquant la volonté d’offrir un nouveau produit. D'ailleurs, des discussions seraient en cours avec un autre producteur depuis quelques mois déjà.

S’il n’y avait pas de monde, on n’aurait pas duré pendant 20 ans. En 2019, on avait vendu plus de billets qu’en 2018. On était en augmentation. La pandémie est arrivée. En 2020, on a misé sur le web. Ça été un succès incroyable! On a vendu près de 16 000 liens sur le web. C’était unique au Québec. Il y a plus de 100 000 personnes qui ont pu visionner le spectacle chez eux. On a fait ce projet en collaboration avec la Place des Arts. On n’aurait jamais pu penser qu’une telle décision serait prise , a-t-il conclu.