Le NPD veut le retrait de la taxe provinciale sur les projets de construction municipaux

Selon la province, cette taxe génère environ 345 millions de dollars par an pour le budget de la province. Mais selon la cheffe de l'opposition, Carla Beck, elle tue des emplois et prive les municipalités de millions pour des projets d'infrastructure qui améliorent la qualité de vie de toutes les familles de la Saskatchewan .

Pour Carla Beck, « le choix d'ajouter la taxe sur la main-d'œuvre de construction a été une erreur dès le premier jour ». Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

D'après la cheffe du NPD, le retrait de cette taxe permettra une amélioration de la situation économique des municipalités, au moment où la province bénéficie de revenus records provenant de l'exploitation des ressources.

On est une province qui devrait être en plein essor, quand on regarde nos ressources nationales, quand on regarde la potasse. Ces capitaux sont cruciaux pour nous et ils iront ailleurs si nous ne sommes pas compétitifs. Ces domaines, où nous ne sommes pas compétitifs, ont des impacts sur les coûts que nous transférons aux municipalités , a-t-elle déclaré.

Mme Beck argue que le choix d'ajouter la taxe sur la main-d'œuvre de construction a été une erreur dès le premier jour .

La taxe sur la main-d'œuvre de la construction fait grimper le coût des projets, fait fuir les investissements et pousse les gens à quitter la province , ajoute le porte-parole de l'opposition en matière de voirie et d'infrastructure, Trent Wotherspoon.

Le directeur général de l'Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan (SUMA), Jean-Marc Nadeau, dénonce cette aussi taxe. Selon lui, elle constitue un manque à gagner important pour les Villes.

Jean-Marc Nadeau affirme qu’à ce jour, les villes de taille moyenne de la Saskatchewan ont remboursé entre 24 % et 39 % de leurs subventions sous forme de taxe au gouvernement provincial.

À titre d’exemple, la Ville de Yorkton a payé 1 million de dollars en taxe de vente provinciale sur les projets de construction sur les 3,2 millions de dollars perçus en subvention en 2021. Cette municipalité n'a finalement perçu que 2, 2 millions, selon le directeur général de la SUMA .

On devrait retourner une situation pré 2017, où est-ce que tous les paiements sur les taxes provinciales devaient être remboursés aux municipalités, comme le fait le gouvernement fédéral. Aucune municipalité ne paie la TPS sur des biens, produits et services que l’on achète au niveau fédéral , explique Jean-Marc Nadeau.

De son côté, le gouvernement de la Saskatchewan n’a pas répondu immédiatement aux demandes d'entrevue de Radio-Canada.

La prochaine séance de l'Assemblée législative doit s'ouvrir lundi.

Avec les informations de Perrine Pinel