Un chef autochtone suspendu demande de nouvelles élections

Il croit qu’il devrait avoir une nouvelle élection pour le poste de grand chef et les trois postes de chef adjoint d'ici 60 à 90 jours, affirmant que le conseil actuel est irréparable .

Il semble que le conseil exécutif de la NAN soit dysfonctionnel, a-t-il déclaré en entrevue.

La prochaine élection n’est pas prévue avant l’été 2024.

M. Fox et les chefs adjoints, Anna Betty Achneepineskum, Bobby Narcisse et Victor Linklater, ont été élus en août 2021 pour un mandat de 3 ans.

Les membres du conseil exécutif sont élus par les chefs des Premières Nations membres de l’organisation politique, qui représente des communautés des traités numéro 5 et numéro 9.

Dans une publication Facebook, le grand chef affirme que sa suspension est injuste et qu’il a possiblement été diffamé.

Il a ajouté en entrevue qu’on ne lui a pas dit quelle partie du code de conduite il aurait prétendument violée.

Les chefs [des 49 Premières Nations membres] ont été mis au courant de la suspension par les médias , affirme M. Fox, soulignant avoir entendu plusieurs dirigeants et membres des communautés dire qu’ils n’étaient pas contents de ce développement.

Un porte-parole de la NAN n'a pas voulu fournir une copie du code de conduite du conseil exécutif ni plus de détails sur les violations présumées ou sur la personne qui a ordonné la suspension.

Le grand chef suspendu dit qu’il écoutera les chefs avant de décider de briguer un nouveau mandat.

Si on me demande de ne pas me présenter à cause de tout ça, je ne le ferai pas. Si on me dit de me présenter, je le ferai. Mais c'est aux gens, aux chefs, de décider.

Une poursuite en diffamation

Derek Fox n’a pas répondu aux questions de CBC concernant les propos possiblement diffamatoires.

Par contre, CBC a pu confirmer qu’une poursuite a été déposée en janvier dernier par M. Fox contre Jeff Copenance, chef des Ojibwés d’Onigaming, une Première Nation du traité numéro 3, qui n’est donc pas membre de la NAN .

Jeff Copenace, à droite, est chef de la Première Nation ojibwée d'Onigaming, au sud de Kenora. Photo : Avec la permission de Jeff Copenace

La poursuite concerne des propos de M. Copenace prononcés lors de la rencontre de chefs de l’Assemblée des Premières Nations à Ottawa en décembre 2022.

Lors de son allocution, Jeff Copenace a notamment allégué que le grand chef de la NAN aurait agressé la cheffe d’une autre Première Nation du traité 3.

M. Fox nie les allégations, qui ont été faites devant plus de 1000 déléguées et diffusées à la grandeur du pays par des médias nationaux.

Le grand chef de la NAN Fox demande 200 000 dollars de dommages et intérêts.

Jeff Copenace a déclaré à CBC News : Je ne suis pas au courant d'une poursuite, sauf pour ce que j'ai entendu dans les médias.

Avec les informations de Logan Turner de CBC