Congrès des libéraux de l’Ontario qui se préparent à la course à la direction

Le Parti libéral de l’Ontario se réunit ce week-end à Hamilton pour son assemblée générale annuelle afin de dresser un bilan des derniers mois et tenter de renouveler la formation politique après la défaite électorale de juin dernier. À l’ordre du jour, la formation d'un comité responsable de choisir les modalités de la course à la direction.

L'assemblée générale annuelle devrait être la plus importante en 20 ans pour le parti, selon les libéraux. Près de 1500 délégués sont attendus.

Les membres doivent notamment choisir un nouveau comité exécutif pour la formation politique et voter sur plusieurs amendements constitutionnels, y compris le maintien des conventions par délégué ou de passer à une forme de vote direct pour le chef.

Les libéraux ont eu un débat similaire en 2019, lorsqu'ils ont voulu passer à un système de vote uninominal à un tour.

Le congrès qui s'est tenu en 2020 - où les délégués représentaient des groupes de membres lors du vote - a vu Steven Del Duca être choisi comme chef.

M. Del Duca a démissionné après que les libéraux n'ont pas remporté suffisamment de sièges lors du scrutin de juin 2022 pour avoir le statut de parti officiel à l'Assemblée législative. C'était la deuxième élection consécutive avec ce résultat.

Mitzie Hunter, qui a été candidate à la chefferie en 2019, estime que le système du un membre, un vote est plus démocratique et conduit à une organisation de parti plus forte.

Je crois fermement que le fait de donner à chaque membre du parti un droit de regard direct dans la sélection du prochain chef nous met dans la lignée du Parti libéral du Canada et d'autres partis politiques démocratiques modernes , a-t-elle expliqué par voie de communiqué.

3 candidats à la chefferie

Trois candidats qui envisagent ouvertement de se présenter à la direction du parti sont tous d'accord avec un système de vote direct, soit le député fédéral de la circonscription de Beaches East York, Nathaniel Erskine-Smith, l’ancien ministre ontarien et député d’Ottawa-Centre, Yasir Naqvi, et l'actuel membre du caucus provincial pour la circonscription de Kingston et les Îles, Ted Hsu.

Il n'y a pas encore de date pour la course à la direction du Parti libéral de l’Ontario, mais l'une des premières tâches du nouveau comité exécutif du parti sera d'établir les règles et le calendrier de cette course.

Reconstruction

Le chef intérimaire de la formation politique John Fraser croit que le processus de leadership lui-même est aussi important que le résultat, compte tenu de tout le travail de reconstruction que le parti à faire, selon lui.

Ce processus nous permet d'aller travailler dans les endroits et les régions où nous devons travailler , a-t-il déclaré récemment.