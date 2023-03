Des entreprises sinistrées du CVA plus solidaires que jamais

Voilà bientôt un an qu'une explosion détruisait le Centre de valorisation de l'aliment à Sherbrooke (CVA). En plus des ravages pour les entreprises, l'incident avait fait des blessés importants. Remis sur pied, Olivier Jean souhaite aujourd'hui venir en aide aux grands brûlés. Trois entreprises et la sienne lancent Les paniers de la solidarité afin d'amasser des fonds.