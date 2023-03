Les visages abitibiens des Jeux du Québec

Belle technique , solide , pointe les coudes . L’entraîneur adjoint au Club d'haltérophilie Héraclès de Rouyn-Noranda, David Petit, recourt à ces formules pour soutenir Nicolas Lafontaine, 15 ans, tandis qu’il complète l’une de ses dernières séances d’entraînement en prévision des Jeux du Québec.

Je suis relativement excité, confie l’adolescent. Il y a beaucoup de pression qui s’en vient, mais j’ai quand même hâte de partir.

Nicolas partage au moins un point en commun avec d’autres athlètes rencontrés : il vivra ses premiers jeux provinciaux. Une perspective qui l’enchante, d’autant que plusieurs compétitions sportives furent annulées ces dernières années en raison de la pandémie.

La cérémonie d’ouverture, qui aura lieu vendredi soir, lui permettra de troquer sa barre horizontale d'haltérophilie pour le drapeau de la délégation témiscabitibienne. Il aura l’honneur de le porter, une reconnaissance pour signaler qu’il représente un espoir de médaille. Je veux performer et faire de mon mieux là-bas , ajoute-t-il.

Nicolas veut s'amuser, mais il veut aussi gagner. Une victoire implique dans son cas de réussir ses trois essais à l’arraché et ses trois essais à l’épaulé-jeté, tout en surpassant les autres haltérophiles. Un objectif conséquent pour celui qui rêve de participer aux Jeux olympiques.

À l’arraché, mon record personnel est de 87 kilogrammes et de 103 kilogrammes à l’épaulé-jeté. Établir un record personnel, c’est toujours plaisant. Si j’en suis capable, je vais le faire , promet-il.

Le fondeur Alexandre Anctil ne rêve pas encore d’un podium. Il espère plutôt acquérir de l’expérience. C’est vrai pour l’épreuve de ski classique, mais aussi pour l’épreuve de ski patin.

C’est vraiment l’occasion de prendre de l’expérience, plaide l’Amossois. Je vais essayer de reproduire les résultats que j’ai faits la semaine dernière. Alexandre, 13 ans, se remet tout juste d’une compétition NorAM qui avait lieu à Saint-Gabriel-de-Brandon.

Dans son cas, le podium prend la forme d’un top 10 . J’ai regardé les résultats [de Saint-Gabriel-de-Brandon]. Je vise un top 10, même si je veux d’abord découvrir les Jeux du Québec , réitère-t-il.

La gymnaste Madison Bélanger s’entraîne à Val-d’Or dans le niveau m6 . Sauf qu’elle devra évoluer dans une catégorie supérieure lors des Jeux du Québec : le niveau m8 .

« Le déroulement de la compétition restera le même, mais les mouvements demandés seront plus avancés »

Madison a été appelée en renfort auprès de la délégation puisqu’elle s’avère être l’une des meilleures de son niveau. Ce sera plus dur, concède-t-elle, mais je pense que je vais être capable d’exécuter tous les mouvements.

La gymnaste de 14 ans se rendra à Rivière-du-Loup avec son amie Maéva. Elle souhaite s’amuser et vivre de belles expériences. Je pense que ça va être vraiment l’fun. Je ne pense pas m’ennuyer , souffle Madison.

Maria Mistacheesick est l’une des seules athlètes de la délégation à provenir du Nord-du-Québec. Elle fait partie de l’équipe de hockey féminine de l’Abitibi-Témiscamingue, avec 16 autres joueuses.

Comme Nicolas Lafontaine, elle espère remporter le championnat. Au-delà de la perspective d’une victoire, elle est heureuse de pouvoir jouer avec d’autres jeunes filles. Elle est contrainte, chez elle, à Wemindji, de jouer au sein d’équipes composées majoritairement de garçons.

Maria refuse de se laisser brimer, une attitude qui lui inspire un conseil à la relève féminine. J’aimerais encourager les autres filles à continuer de jouer au hockey , précise l’adolescente.

La patineuse artistique Caroline Lemire, 17 ans, porte des patins aux pieds depuis l’âge de 3 ans. Victime d’une chute plus tôt cette semaine à La Sarre, où elle s’entraîne, elle a tout de même décidé de participer à la finale des Jeux du Québec, sa première.

Sa dernière séance d'entraînement n’a pourtant pas été exempte de douleurs. Je me dis que j’ai déjà eu pire, alors ça devrait être correct , mentionne-t-elle.

« Je me suis tourné en faisant un grand aigle, mais je suis tombé. Je me suis cogné le coccyx, le coude et la tête. Mes coachs m'ont envoyé à l’hôpital pour vérifier que rien n’était cassé. »