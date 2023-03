Les équipes du Rouge et or éliminées devant leurs partisans

L’énergie des éliminatoires, l’ambiance d’une foule nombreuse, l’espoir d’accéder à la finale du RSEQ. Tout était en place pour une soirée remplie de succès jeudi au PEPS de l’Université Laval, mais les équipes de basketball du Rouge et Or n’ont pas été en mesure d’en profiter et elles ont été éliminées.

La saison de l’équipe féminine a pris fin de façon crève-cœur, sur un lancer de trois points alors qu’il ne restait plus de temps au tableau. Les Citadins de l’UQAM l’ont emporté 66-63 et ont empêché le Rouge et Or d'accéder à la finale du RSEQ pour une cinquième année d'affilée.

Alors que tout le monde se préparait pour une période de prolongation, Alexe Dufresne a jeté une douche froide sur les joueuses du Rouge et Or et les quelque 2000 spectateurs du PEPS en complétant une improbable remontée grâce à un tir de l’extérieur, de loin le plus important de sa carrière, selon elle.

Un buzzer beater, en demi-finale, je ne pouvais pas rêver mieux pour ma dernière saison, commentait l’ailière de cinquième année tout sourire après la rencontre. Honnêtement, je ne le réalise pas. On a tout donné jusqu’à la dernière seconde.

Les joueuses du Rouge et Or semblaient pourtant en plein contrôle de ce duel.

Le Rouge et Or a mené pendant tout le match et était en avance par sept points avec moins de deux minutes à jouer. De plus, les Citadins devaient se débrouiller sans leurs deux meilleures joueuses, les sœurs Fredlyne et Fredlaine Verrier, expulsées en raison de fautes personnelles.

L’entraîneur du Rouge et Or, Guillaume Giroux, n’en revenait pas d’avoir vu son équipe échapper son laissez-passer pour la finale québécoise en toute fin de rencontre.

J’ai encore de la difficulté à croire ce qui vient de se passer, disait-il, sonné par le résultat. Les filles exécutaient tellement bien, mais soudainement on a arrêté de suivre le plan de match. On a improvisé.

« On va mettre ça sur le dos de la jeunesse. C’est des leçons. Ça fait mal, mais c’est ça. » — Une citation de Guillaume Giroux, entraîneur du Rouge et Or

Malgré le brio de Sabrine Khelifi, le Rouge et Or féminin n'a pas été en mesure de se qualifier pour une cinquième finale québécoise d'affilée. Photo : Courtoisie/Rouge et Or / Mathieu Tanguay

La disette se poursuit chez les gars

Le Rouge et Or masculin a bien tenté de conclure la soirée en beauté face aux Gaiters de l'Université Bishop's, mais il s’est incliné par la marque de 100-86, lui qui tentait de remporter un premier match éliminatoire en 12 ans.

Dans un affrontement à haut pointage, tous les espoirs étaient permis pour le Rouge et Or qui avait une légère avance de quatre points à la mi-temps.

On marquait comme on voulait en première demie, mais on savait qu’on n'allait pas marquer 125 points, analysait l’entraîneur Nathan Grant du Rouge et Or. On devait trouver une façon de les stopper avec des rebonds défensifs, mais ce n’était tout simplement pas là en deuxième demie.

Les Gaiters ont emprunté la voie rapide au troisième quart avec plusieurs tirs réussis de l’extérieur.

Au même moment, le Rouge et Or jouait de malchance en perdant les services du meilleur joueur au Québec cette saison. Le garde Sidney Tremblay-Lacombe a quitté la rencontre après s’être blessé à la main droite en tentant de récupérer un rebond.

« Je me suis déjà fracturé un pouce en jouant au football et là, je le savais, je l’ai bien senti et je l’ai entendu que c’était cassé. » — Une citation de Sidney Tremblay-Lacombe, garde, Rouge et Or

Déçu du résultat, Sidney Tremblay-Lacombe a quand même trouvé du positif en pensant aux progrès qu’a fait son équipe cette saison et au succès qui attend les siens l’an prochain.