Edmonton vendra au rabais deux terrains pour la construction de logements abordables

La Ville d'Edmonton vendra deux de ses terrains à des organismes à but non lucratif, sous le prix courant, pour la construction de nouveaux logements abordables et de logements supervisés. L’objectif est de créer 2700 logements en quatre ans.

Les deux terrains sont situés dans le quartier Quarters, à l’est du centre-ville. Le premier se situe à l’intersection de la route Rowland et de la 95e rue, à proximité d’écoles, de parcs, d'épiceries et d'une station de train léger. Le deuxième est au Koermann Block, sur le coin sud-ouest de l’intersection entre la rue 96 et l’avenue 102A. À proximité se trouvent des centres de loisirs, des restaurants, des écoles, une épicerie ainsi que du transport en commun.

Ces terrains valent 6 millions de dollars, mais le montant de la vente dépendra des propositions reçues , déclare Christel Kjenner, directrice du logement et de l’itinérance à la Ville d’Edmonton. La Ville demandera aux organisations leurs propositions pour des logements. Christel Kjenner suppose que ces idées seront des logements à louer.

« Un foyer sur sept lutte contre un besoin impérieux de logement dans l’ensemble de la ville. [...] À Edmonton, un locataire sur quatre a de la difficulté à payer son loyer. » — Une citation de Christel Kjenner, directrice du logement et de l’itinérance, Ville d’Edmonton

Christel Kjenner souligne qu’un ménage qui dépense plus de 30 % de ses revenus pour son loyer est considéré en situation de besoin impérieux en matière de logement. Ce sont environ 49 000 ménages à Edmonton , dit-elle.

Programme fédéral pour la création rapide de logements

Edmonton prévoit de participer à la troisième phase du financement fédéral de l’Initiative pour la création rapide de logements. Elle projette de solliciter 72,6 millions de dollars.

Au cours des dernières années, Edmonton a utilisé ces fonds reçus du fédéral pour construire 453 logements supervisés, 5 complexes modulaires et convertir 3 hôtels. En candidatant à la prochaine phase de l’initiative, Edmonton doit démontrer comment l’argent sera utilisé dans des projets dirigés par la Ville ou des partenariats.

La Ville a choisi cinq propositions qu’elle va présenter à la Société canadienne d'hypothèques et de logement, dont la conversion d’un hôtel et quatre projets de logements abordables et supervisés.

Elle prévoit de contribuer 48,4 millions de dollars dans ces projets, en plus d’étudier la possibilité de construire 350 nouveaux logements supervisés qui devront être construits en l'espace d’un an et demi après l’approbation du financement.

La conseillère municipale Ashley Salvador soutient cette proposition. Pour elle, investir dans les logements abordables n’est pas seulement la bonne chose à faire, c’est aussi la mesure économique à faire .

« Nous savons que des tragédies surviennent tous les jours dans la ville, les ressources sont consommées par des urgences qui auraient pu être évitées. » — Une citation de Ashley Salvador, conseillère municipale, Ville d'Edmonton

La Ville doit soumettre le plan d’investissement d’ici mi-mars et s’attend à recevoir la réponse plus tard au printemps. Elle attend aussi les détails concernant le budget albertain qui a été présenté mardi.

Christel Kjenner, directrice du logement et de l’itinérance à la Ville d’Edmonton, souligne que la province a augmenté son budget pour les logements dans les municipalités, mais que le montant reçu à Edmonton pour les coûts opérationnels n’est pas encore certain.

Avec les informations de Natasha Riebe