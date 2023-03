Un avion de WestJet effectue un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Kelowna

Le sergent Michael Della-Paolera dit que la GRC et le Service des incendies étaient sur place pour aider l’équipe d’urgence de l’aéroport. Il ajoute que l’avion s’est posé en toute sécurité et que les activités de l’aéroport de Kelowna sont retournées à la normale.

La compagnie aérienne WestJet confirme, de son côté, que son vol 3252 allant de Kamloops à Calgary, avec 75 passagers à bord, a atterri à Kelowna en raison d’un problème mécanique. La compagnie dit qu’elle redirigera tous les passagers vers le prochain vol disponible.

Megan Norton, l’une des passagères, raconte qu’elle était assise près d’une fenêtre qui était non loin de l’engin qui ne fonctionnait plus. Elle dit que dès que l’engin a commencé à faire du bruit et de la fumée, elle a envoyé un message texte à sa mère et a filmé ce qui se passait.

Selon Megan Norton, les agents de bord ont dit aux passagers que tout était maîtrisé et leur ont demandé de boucler leur ceinture. Puis, le pilote a affirmé, précise-t-elle, que le moteur était tombé en panne, mais que l'avion était en mesure d'atterrir en sécurité à Kelowna.

Un problème mécanique

Phillip Elchitz, gestionnaire des opérations de l’aéroport de Kelowna, confirme qu’il s’agissait d’un problème mécanique qui a commencé un peu après le décollage. Un des engins ne fonctionnait pas. Vers 15 h 40, nous avons été informés d’un problème mécanique sur un vol commercial.

« Nous sommes allés de l’avant avec nos procédures d'intervention d'urgence et je suis heureux de dire que le vol est arrivé en toute sécurité et que tous les passagers ont quitté l’avion en toute sécurité. » — Une citation de Phillip Elchitz, gestionnaire des opérations, aéroport international de Kelowna

Phillip Elchitz précise que l’avion n’était pas en feu lorsqu’il a atterri, mais qu’il sera examiné pour comprendre ce qu'il s’est passé.

Avec les informations de Dana Kelly et Winston Szeto