Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean a chiffré la valeur économique et sociale des paysages

Le rapport, présenté jeudi, en est venu à cette conclusion en évaluant les aspects écologiques, patrimoniaux, sociaux et esthétiques des paysages de la région.

L’exercice avait pour objectif de répondre à plusieurs questions, dont combien valent le fjord du Saguenay, la rivière Péribonka ou encore le lac Saint-Jean. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est pour l'instant la seule au Québec à ainsi chiffrer la valeur économique et sociale de ses paysages.

Pour conserver les paysages

Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean souhaite que dans le futur, la composante du paysage soit prise en compte par les décideurs, notamment dans la mise en place de projets industriels.

C'est vraiment de voir comment pour le futur, pour les générations qui s'en viennent, que notre région conserve son pouvoir d'attractivité. Puis en même temps, pour la région, pour la population, tout notre attachement dans le fond envers ces beaux paysages, qu'ils soient pris en compte dans le fond, dans les prises de décision des partenaires du milieu , mentionne Julie Dubord, directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Julie Dubord est la directrice générale de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Le maire de Petit-Saguenay, Philôme La France, partage le même avis que Mme Dubord.

Je pense qu’en frais de développement, que ce soit industriel ou autre, il faut effectivement considérer les paysages. Ça va aussi pour l’ensemble résidentiel d'ailleurs. [...] Quand on regarde certains paysages où il y a des résidences qui se sont construites un peu partout, les gens ont de très belles vues, mais le paysage est gâché en partie, quand on pense à des sablières, des gravières, des choses comme ça qui vont défigurer des montagnes, ça a un impact ça sur le paysage , conclut-il.

L'intention de l'organisme avait été annoncée en avril 2021.

C'est de voir d'abord pour la valeur sociale par exemple, les composantes culturelles, la présence de lieux archéologiques, même des légendes, même ce qu'on voit sur les médias sociaux par exemple, les paysages les plus photographiés. Bref, tout ça a été inventorié , précise Julie Dubord.

Par une coopérative en architecture de paysage

C’est la coopérative en architecture de paysage, Les Mille Lieux, qui s’est chargée d’évaluer la valeur sociale des paysages. Il s’agissait d’un premier travail du genre pour l’entreprise sociale qui soulevait la difficulté de mettre un chiffre sur une valeur qui peut être relative selon l’angle où on l’étudie . D’ailleurs, c’est un autre groupe, formé d’économistes, qui s’est occupé d’apposer une valeur économique aux différents paysages.

Les monts Valin, au Saguenay, dominent le paysage avec des massifs qui culminent à près de mille mètres d’altitude. Photo : Radio-Canada

Pour déterminer la valeur sociale des paysages, il faut savoir de quel paysage on parle. La première étape a été de déterminer les grandes entités de paysage au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous avons eu la collaboration de certains ministères qui nous ont fourni un découpage très fin du territoire. Nous avons étudié 69 endroits, dont 46 qui avaient une valeur sociale très élevée. On peut penser à la grande plaine du Lac-Saint-Jean, le fjord du Saguenay et la rivière Mistassini , a expliqué à l’émission Place publique l’architecte-paysagiste et chargé de projet pour la Coopérative Les Mille Lieux, Louis-Philippe Roussel.

Pour définir la valeur sociale, l’architecte et son équipe ont établi quatre grands axes : la valeur écologique, la valeur culturelle et patrimoniale, la valeur sociale (l’importance du lieu pour un groupe de citoyens) et la valeur esthétique et emblématique.

Le lac Saint-Jean, dans le secteur de Roberval Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

La méthode utilisée pour arriver à déterminer une valeur relative, c’est par accumulation de données. On est allé chercher les données les plus à jour produites par différents ministères et MRC qui composent le territoire. On les a ensuite additionnés par superposition. Par exemple, pour la valeur écologique, on a regardé où étaient tous les milieux humides, les aires protégées, etc. On a tout additionné et on a pu faire des comparables avec d’autres paysages , ajoute-t-il.

Avec les informations de Julien Boudreault Gauthier et Catherine Doucet