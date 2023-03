La présence d’une personne armée d’un couteau signalée à Cole Harbour, en Nouvelle-Écosse

La Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) en Nouvelle-Écosse disait peu avant 20 h 30 que ses agents et ses chiens ratissaient les environs de Greenborough Crescent, une rue résidentielle de Cole Harbour, à la recherche d’un homme armé d’un couteau .

Une alerte a été envoyée une quinzaine de minutes plus tard et diffusée sur les téléphones des gens qui se trouvaient dans la région. La GRC demandait aux résidents du secteur de ne pas sortir de chez eux et de signaler au 911 toute activité suspecte .

À 21 h 44, une seconde alerte a été envoyée, informant le public que l'homme qui était recherché était à présent détenu .

Selon Cindy Bayers, porte-parole pour la GRC , la police avait été appelée à un domicile dans ce secteur et recherchait un homme qui se serait infligé une blessure avec un couteau, avant de disparaître.

L’individu était décrit comme Blanc, chauve et portant une barbe foncée noire. La police disait aussi qu'il était possible qu'il soit torse nu, malgré la tempête de neige en cours jeudi soir.