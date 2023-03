Un torréfacteur reçoit une certification qui reconnaît l’impact social d’entreprises

Créée par l’organisme à but non lucratif américain B Lab, cette certification dont le processus d'obtention dure environ deux ans garantit l'engagement social, environnemental et démocratique d’entreprises. Pour obtenir la certification, il faut obtenir la note minimale de 80 sur 200. Les entreprises certifiées B Corp sont réévaluées tous les trois ans afin de garder cette certification.

À titre d'exemple, Rosso Coffee Roasters a obtenu un indice d'impact global de 80,9 dont un score de 26,6 pour le critère communautaire qui évalue l'engagement de l'entreprise et son impact sur les communautés dans lesquelles elle opère, embauche et s'approvisionne.

Daniel Amador, directeur de la vente en gros de Rosso Coffee Roasters, considère que cette certification démontre leur engagement à s'améliorer. L'entreprise paie en moyenne 4,03 $US par livre (soit 0,45 kg) à ses producteurs de café, alors que le prix minimum international standard du commerce équitable est fixé à 1,35 $US par livre.

Nous sommes tenus de respecter des normes plus strictes en ce qui concerne notre engagement envers la communauté , dit-il. Non seulement nos clients sont assurés que nous suivons des normes de bonne conduite, mais ils nous voient également redonner à la communauté.

En tant qu'entreprise labellisée B Corp, Rosso Coffee Roasters fait également l'objet d'un contrôle de la rémunération de son personnel et des avantages offerts à tous les membres de l'entreprise. Photo : Soumis par Rosso Coffee Roasters

L'an dernier, l'entreprise a donné environ 47 000 $ à des associations caritatives locales, notamment la Calgary Humane Society, la Skipping Stone Foundation et la Calgary Artists' Society.

Les membres B Corp se conforment à des normes spécifiques, telles que le fait de garantir un salaire décent à leur personnel, d'assurer un commerce équitable et de suivre des pratiques durables.

Un modèle d'entreprise équitable

Une étude de la firme de recherche en marketing Mintel publiée en avril 2022 a conclu que 82 % des consommateurs canadiens considèrent que leurs achats ont un impact sur le développement durable.

Coro Strandberg, spécialiste en stratégie durable et présidente de la firme Strandberg Consulting à Vancouver, constate un regain d'intérêt de la part de consommateurs et d'employés qui veulent travailler ou acheter auprès d'entreprises en phase avec leurs valeurs.

Cette tendance, dit-elle, s'est accrue depuis le début de pandémie. [Les entreprises] le font pour des raisons liées au marché et à la main-d'œuvre , note-t-elle. Leurs employés attendent qu'elles adoptent ce type de pratique, mais [les entreprises] le font aussi parce que leur inaction comporte des risques.

Coro Strandberg estime que, dans le contexte canadien, il est devenu presque incontournable pour les entreprises d'aborder les enjeux du changement climatique, de l'équité, de la diversité, de l'inclusion et de la réconciliation avec les Autochtones. Quel que soit le type d'entreprise que vous êtes, cela devient de plus en plus pertinent.

Rosso Coffee Roasters s'approvisionne en grains de café auprès de producteurs situés dans des pays tels que le Costa Rica, le Guatemala, la Colombie, le Rwanda, le Brésil, le Myanmar, le Burundi, le Panama, le Mexique et l'Équateur. Photo : Soumis par Rosso Coffee Roasters

De son côté, la coopérative d'investissement Local Investing YYC vise à avoir un impact positif local en utilisant les capitaux de ses membres pour soutenir des entreprises indépendantes qui redonnent à la communauté. Celle-ci s'inspire grandement du système d'évaluation de B Lab lors de la recherche d’investissement.

Barb Davies, présidente du conseil d'administration de cette coopérative, applaudit les initiatives qui prônent la diversification de l'économie de Calgary. Elle considère ce mouvement est avantageux pour la communauté et les entrepreneurs. Nous voyons directement le succès que ces entreprises rencontrent en prenant cet engagement.

Les entreprises auxquelles nous fournissons des investissements sont toutes profondément engagées dans leurs missions sociales et environnementales , indique Barb Davies. Cela fait partie intégrante de la manière dont elles mènent leurs activités, ce qui a en retour un impact direct sur la communauté.

Investir dans le bien de tout le monde

Houston Peschl, instructeur en entrepreneuriat, innovation et développement durable à la Haskayne School of Business de l'Université de Calgary, suit le parcours de B Lab depuis son lancement et a aidé plusieurs entreprises albertaines à devenir certifiées B Corp.

Il affirme que le travail mené par B Lab aide à promouvoir le capitalisme responsable, un terme qu'il définit comme l'utilisation du capitalisme pour créer des solutions aux problèmes sociaux.

Dans le domaine du capitalisme responsable, il y a cette attente que les entreprises [agissent] dans le but de créer des solutions aux problèmes de la société [...] pourtant, nous ne disposons pas toujours des réponses à ces enjeux , souligne Houston Peschl.

« Les entreprises veulent être financièrement rentables, mais le capitalisme responsable exige que les organisations aillent au-delà de cela. » — Une citation de Houston Peschl, instructeur, Haskayne School of Business de l'Université de Calgary

Rosso Coffee Roasters a rejoint une communauté grandissante de plus de 4000 entreprises ayant obtenu la certification B Corp dans le monde entier depuis 2007. Au Canada, 683 entreprises ont reçu cette certification, dont 48 en Alberta.