Satellite Théâtre explore nos rêves interstellaires dans Bouée

Quelques années après le grand succès d’OVERLAP, Céleste Godin et Satellite Théâtre invitent maintenant le public à une aventure « au penchant cynico-existentialiste avec une perspective monctonienne ».

C’est jeudi soir la première de la pièce Bouée. Elle est présentée les 2, 3, 4, 9, 10 et 11 mars à la salle Bernard-LeBlanc du Centre culturel Aberdeen, à Moncton.

Bouée aborde avec une touche humour de grandes questions existentielles, comme la relation entre l’humain et le cosmos, l'espace absurde entre les angoisses quotidiennes de l'humanité et le potentiel de ses ambitions interstellaires , le tout dans le style à la fois abrasif et bienveillant de Céleste Godin, selon Satellite Théâtre.

Répétition générale de la pièce «Bouée», dont le première a lieu jeudi soir à Moncton. Photo : Radio-Canada

Comment est-ce qu'on est sur la terre tout de suite, puis qu'est-ce que ça voudrait dire d'aller ailleurs? Est-ce qu'il y a même un ailleurs où on pourrait aller? , a expliqué Céleste Godin en entrevue, mercredi. C'est des petites questions toutes légères sur l'existence et l'univers entier!

« C'est pour les gens qui ont des grosses questions sur ce que ça veut dire d'être vivant, qui regardent les étoiles parfois et qui se posent des questions. » — Une citation de Céleste Godin, dramaturge

Avec sa facture visuelle inspirée de la science-fiction, ses trucages et ses modèles réduits, la compagnie théâtrale parle de l'oeuvre la plus imposante qu'elle ait montée jusqu'ici.

Céleste Godin Photo : Radio-Canada

J'ai hâte de voir le show , disait Céleste Godin la veille de la première.

Le travail qu'on fait sur Bouée, on se le partage, moi et Marc-André Charron, qui fait la mise en scène. Moi, j'ai un peu fini ma partie il y a un certain temps. Puis là, Marc-André, il construit toutes sortes de choses. Il y a encore des surprises pour moi aussi. J'ai hâte de voir ce que ça donne.

Répétition générale de la pièce «Bouée», dont le première a lieu jeudi soir. Photo : Radio-Canada

Notre cohésion d'équipe, elle repose sur le fait que si on a du fun comme une gang d'enfants qui jouent, on espère que ça, ça se rend au public après , a expliqué le metteur en scène Marc-André Charron.

« Le public va rire, le public va réfléchir. Le public, je pense, va être émerveillé et, on espère, ému et touché à différents moments. » — Une citation de Marc-André Chanson, metteur en scène

Les créateurs n'ont pas ménagé les recherches pour peaufiner l'oeuvre et trouver le ton exact, se plongeant dans la science quantique.

Marc-André Charron Photo : Radio-Canada

Pour nous autres, c'est pas d'apprendre ça pour donner un cours au public. Pas du tout. C'est plutôt de trouver les bons jalons pour nos métaphores, de trouver les bonnes images, pour essayer de partager ce qui nous frappe et ce qui nous touche. Ça nous donne juste un beau vocabulaire , dit Marc-André Charron. C'est le fun de sentir que nous autres on a appris en cours de route, aussi.

La pièce Bouée est par ailleurs présentée avec surtitres en anglais les 2, 3 et 10 mars; avec surtitres en français le 11 mars; et sans surtitres les 4 et 9 mars.

D’après le reportage de Marie Andrée Leblond