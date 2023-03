Explosion des plaintes à la SAAQ en 2022

Une porte-parole de la SAAQ explique que l’augmentation de plaintes sont, en partie, expliquées par le fait que des employés ont été retirés du service à la clientèle lors du troisième trimestre de 2022 pour suivre de la formation en lien avec le déploiement du nouveau service SAAQclic, dans un contexte également marqué par la rareté de la main-d’œuvre .

Selon des données obtenues par Radio-Canada via une demande d'accès à l’information, en 2022 la SAAQ a traité 4 883 plaintes comparativement à une moyenne de 1 929 plaintes par an entre 2018 et 2021. À la suite de l'analyse des faits par la SAAQ, 55 % des plaintes ont été considérées fondées en 2022 comparativement à une moyenne de 40 % les quatre années précédentes.

La majorité des plaintes était motivée par la disponibilité des services automatisés, le délai pour obtenir un rendez-vous, ou le délai d’accès à un employé de première ligne.

Anne Marie Dussault Turcotte affirme que SAAQclic a été créé en partie en réponse au fort nombre de plaintes en lien avec l'accès aux services automatisés.

La transformation numérique, dont le déploiement de SAAQclic, représente une amélioration majeure de l’offre de services de la Société. La clientèle pourra profiter d’une plus grande autonomie et d’un gain de temps puisqu’elle aura accès à des transactions en ligne simplifiées , explique t-elle.

Plusieurs clients de la SAAQ ont attendu des heures pour être servis aux centres de services de la province depuis le déploiement du système de SAAQclic le 20 février.

À lire sur le sujet : Les files d'attente s'allongent devant les points de service de la SAAQ

Questionné sur la situation à l'émission Midi Info, sur Ici Première, le PDG de la SAAQ, Denis Marsolais, a expliqué que la migration informatique a entraîné son lot de défis.

« On est à la neuvième journée de l’implantation de SAAQclic. Cette semaine, je vous l’avoue, a été difficile au niveau technique. La plateforme a eu des enjeux importants qu’on a résolus au niveau de la capacité notamment » — Une citation de Denis Marsolais, PDG de la SAAQ

Denis Marsolais affirme que c’est possible que la situation ne se résorbe pas avant la fin avril.