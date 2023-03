Des travailleurs d’un CHSLD des Îles-de-la-Madeleine réclament de meilleures conditions

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses de Résidence Plaisance des îles tente depuis deux ans d’obtenir un statut d’établissement privé conventionné auprès du gouvernement provincial.

Leur salaire, leur régime de retraite, leurs primes et leurs assurances collectives ne seraient notamment pas au niveau de ceux de leurs homologues du public. L’établissement privé est non conventionné, c'est-à-dire que les employés ne peuvent tirer profit du rehaussement des conditions négociées dans la convention collective qui s'applique au secteur public.

C’est la raison pour laquelle, selon le syndicat, entre cinq et huit salariés ont quitté leurs postes dans les derniers mois pour travailler dans d'autres domaines.

Aussi, l'embauche de personnel auprès d'agences de placement pour pallier les besoins provoquerait un dépassement budgétaire important.

Le Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Plaisance des Îles a ouvert ses portes le 1er mars 2021. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ainsi, à la demande de près de 50 employés du CHSLD , le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, a déposé une pétition cet hiver à l’Assemblée nationale, auprès du ministère de la Santé, pour interpeller le gouvernement sur le dossier.

La pétition souligne que la situation actuelle du CHSLD Plaisance des Îles engendre des problèmes majeurs sur l’attraction et la rétention de personnel. De plus, la pétition argue qu’il faut que le gouvernement tienne compte de la situation d’insularité des Îles-de-la-Madeleine dans l’analyse de conventionnement de la résidence.

Nous n’avons pas d'information, c'est opaque, on ne sait pas où c’est [l’analyse du conventionnement du gouvernement] rendu. Nous, on dit que le critère de l'insularité est fondamental étant donné qu'il n'y a pas d'alternative , explique Joël Arseneau.

Malgré cette intervention du député péquiste, le syndicat est demeuré sans nouvelle depuis le dépôt de la pétition et c’est pourquoi les membres ont décidé de manifester mercredi.

La présidente du syndicat, Valérie Bénard, indique que ses membres n'ont plus de temps à perdre et dit craindre une rupture de services. On n'a pas le choix [de manifester], il faut que ça [la transition vers un établissement privé conventionné] se fasse , lance-t-elle.

Par ailleurs, une nouvelle lettre co-signée par Joël Arseneau, la Municipalité des Îles, le Syndicat de la Résidence Plaisance et l'administration du CHSLD a été envoyée mercredi au ministère de la Santé et des Services sociaux. Les signataires réclament du ministère une action concrète dans ce dossier, d’ici le 31 mars.

Au moment de publier ce texte, Radio-Canada n’a pas été en mesure d’avoir une entrevue avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Avec les informations de Véronique Duval