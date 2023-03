Expo Habitat de Saguenay : des consommateurs plus conscients de leur budget

Alors que les rénovations et la construction de maisons neuves ont eu la cote pendant deux ans avec la pandémie de COVID-19, le secteur, comme bien d’autres, connaît un ralentissement actuellement.

Les entrepreneurs en construction constatent que les propriétaires sont davantage préoccupés par leur budget et qu'ils doivent faire des choix pour les travaux à faire.

Encore récemment, l'entreprise Construction Expert SagLac remplissait facilement ses réservations jusqu'à quatre mois d'avance, et ce, sans même avoir besoin de faire de la promotion.

Aujourd'hui, l'attente est d'environ deux mois et les clients sont un peu plus rares, ce qui est la conséquence directe d'une économie au ralenti.

Les gens font plus attention à leur budget, Ils vont choisir plus, [s’ils font] la salle de bain, la cuisine ou les planchers? Ils y vont étape par étape et je pense qu'ils suivent le phénomène de l'économie , a indiqué Claude Bourque, président de Construction Expert SagLac.

On constate récemment que les gens préfèrent rénover que de construire des habitations neuves ou vendre avec l'incertitude des taux d'intérêt. C’est moins facile de savoir où ils s'en vont, tandis qu'en rénovant, ils savent qu'en attribuant un budget de rénovations, ils vont pouvoir gérer par rapport à ça , a ajouté Michaël Côté, copropriétaire de Toitures d’ici.

Des projets ralentis

Entre deux kiosques à l'Expo Habitat de Saguenay, la question des coûts revient constamment.

Ça nous ralentit. On y va plus tranquillement, on dépense un peu moins, mais on va en faire quand même , a indiqué un consommateur rencontré sur place.

On n'a pas le choix, on essaie d'avoir des rabais , a ajouté un autre.

Quand on prévoit bien, on est capable de se débrouiller, mais ça ralentit les projets , a conclu un troisième.

Cette tendance est observée par les entrepreneurs.

Ça arrive qu'un projet soit étalé sur plusieurs années. Ils commencent par la base de leurs projets pour se diriger vers un projet plus avancé, pour étaler leur budget. Les gens n'ont pas toujours les moyens pour prendre un gros projet d'un seul coup , a raconté Serge Paradis, président-directeur général de Construction Rénovation MBSP.

Une baisse des mises en chantier

Le ralentissement des mises en chantier résidentielles amorcé l'automne dernier s'est d'ailleurs poursuivi en janvier au Québec, selon les dernières données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Pour la RMR de Saguenay, la baisse est fulgurante, soit 69 % en moins par rapport à janvier 2022.

Le constat est différent pour les maisons usinées où la croissance demeure assez forte, assure une entreprise active dans ce domaine.

« On s'attendait à une baisse, mais finalement, le début d'année est vraiment bon (...) Le prix des maisons usinées est plus avantageux qu'en autoconstruction alors qu’on est capable de contrôler l'incontrôlable. Le prix est juste et justifié. contrôlé jusqu'à la fin. Le client est plus en sécurité dans la construction de sa maison », a plaidé Gabriel Lachance, représentant pour Maison Usinex.

Peu importe la situation, les entrepreneurs présents entendent profiter du salon qui se termine dimanche.

Avec Expo Habitat, je vais remplir mes six mois d'avance, pas de problème avec ça , a annoncé Claude Bourque, de Construction Expert SagLac.

D'après un reportage de Roby St-Gelais