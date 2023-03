Chantiers Chibougamau reçoit une aide financière de Québec de 7,5 M$

Québec, par l’entremise du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) et du ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF), a accordé jeudi un soutien financier de 7,5 M$ à l'entreprise Chantiers Chibougamau, spécialisée dans le bois d'ingénierie. Les sommes reçues s’inscrivent dans un projet totalisant 20 M$ qui a été amorcé par l’entreprise en 2019.

C’est dans le complexe agrandi de Chibougamau que s’est tenue la conférence. La ministre du MRNF , Maïté Blanchette Vézina, y était accompagnée du ministre du Travail, Jean Boulet, ainsi que du député d’Ungava, Denis Lamothe. Les sommes allouées sont composées d’un prêt remboursable du MEIE de 5 M$ et d’une subvention de 2,5 M$ de la part du MRNF .

Le projet, pour lequel la PME a obtenu un soutien financier, consiste à implanter un système intelligent de gestion des opérations de fabrication, un agrandissement des installations et l'ajout d'équipements automatisés.

C’est l’équivalent de quatre patinoires qu’on a ajouté en termes de superficie. S'ajoutent à cela trois robots en commande numérique pour préparer les morceaux de bois pour les installer sur des chantiers de construction et un important programme informatique à partir de l’usine jusqu’à l’expédition , explique le directeur exécutif, Frédéric Verreault, en entrevue à Radio-Canada.

Frédéric Verreault, grand patron de Chantiers Chibougamau (archives). Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les travaux qui ont débuté en 2019 ont permis la création de 50 emplois, dont une trentaine à Chibougamau. La société double maintenant sa capacité de production de panneaux de bois lamellé croisé, un produit à fort potentiel commercial selon les gestionnaires.

Ce sont d’immenses panneaux qui remplacent les dalles de béton. Ils font en règle générale de 8 pieds à 65 pieds de longueur et ces panneaux-là sont en très forte demande dans les quatre coins de la planète, particulièrement aux États-Unis. En doublant les capacités comme nous l'avons fait, nous avons doublé nos volumes de ventes pour 2023 et 2024 , souligne-t-il.

Chantiers Chibougamau a fait l’acquisition de Scierie Landrienne en Abitibi-Témiscamingue en 2015. Aujourd’hui, l’usine située près d’Amos expédie près de la moitié de son bois d'œuvre à Chibougamau. Il pourrait s’agir d’un actif important pour l’entreprise de Chibougamau qui doit augmenter son approvisionnement en matière ligneuse.

C’est un approvisionnement qui est renouvelé de semaine en semaine et de mois en mois. On a actuellement des stratégies d’approvisionnement pour 2023 - 2028. Toutefois, comme tous nos collègues de l’industrie forestière, ce sont des scénarios très hypothétiques. On sait qu’il y aura de nouvelles mesures pour le caribou forestier et de nouvelles aires protégées annoncées. Donc, la pérennité de ces propositions-là, elle est plus qu’incertaine. Nous sommes certains que tout cela sera revu. On navigue un peu dans l’ignorance, mais quand on voit des investissements comme ceux-ci, on garde confiance pour des perspectives de croissance dans notre secteur au Québec , conclut-il.

Avec les informations de Gilles Munger